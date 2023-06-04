На официальной странице "Нафтогаз Украины" в Facebook некоторые клиенты сообщили, что не могут передать показатели своих счетчиков.

«Звонишь, звонишь, чтобы передать показатели, а тебе в ответ: «Извините, линия перезагружена». Посадите больше операторов на телефоны на тот момент, когда передают показатели»,

«Уже вторые сутки пытаюсь передать показатели счетчика в личном кабинете. Не могу зайти в свой кабинет через Facebook, как это делала всегда. Пишут, что функция недоступна. Мне дождаться когда она будет доступна или передать другим чином. Подскажите как»,

«Нельзя передать показатели, не работает 74.ua»,

«Два года назад передавать показатели можно было эсэмеской, как это делается в водоканале. Было удобно, но почему-то отменили, а на указанные телефоны дозвониться практически невозможно» , - жалуются потребители «Нафтогазу Украины».

В свою очередь «Нафтогаз Украины» сообщил, что передать показатели счетчиков можно несколькими способами.

На сайте или в чат-боте облгаза, позвонив в контакт-центр облгаза, воспользовавшись онлайн сервисами компании «Нафтогаз», например, с помощью личного кабинета или чат-ботов GASUA в Messenger, Telegram, Viber.

«Приносим извинения за временные неудобства, если Вы пытаетесь передать показатели именно позвонив по телефону в наш контакт-центр. Чтобы не ждать оператора, Вы можете передать показатели с помощью IVR меню, позвонив по номерам 0663002888, 0983002888, 0933002888 на IVR кнопка 2 и 0567473635, 0577080187 на IVR кнопка 1", - добавили в компании "Нафтогаз Украины".

Последние новости Украины:

Что будет с ценами на продукты после повышения тарифа на электроэнергию.

Также сообщалось, что "Нафтогаз" обратился к украинцам с важным предупреждением.

Кроме того, Politeka.net писала, что в Минэнерго попытались оправдаться за повышение тарифа.