«Нафтогаз України» зробив оголошення щодо показань газового лічильника, пише Politeka.net. Згідно з повідомленням, їх необхідно передавати оператору ГРМ і це треба зробити вчасно.
У «Нафтогазі», звертаючись до українців, підкреслили, що задля коректних показань у платіжках, робіть це з 1 по 5 число кожного місяця.
«Передавати показання лічильника потрібно вашому оператору ГРМ (облгазу).
Облік газу — зобов’язання та відповідальність операторів газорозподільних мереж (облгазів)», - нагадали в «Нафтогазі», додаючи, що працівники саме цих компаній періодично приходять в домівки українців знімати дані лічильника, перевіряти стан газового обладнання.
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Передати показання оператору ГРМ (облгазу) можна на сайті або в чатботі облгазу, завітавши до офісу, через скриньку для надання показань або ж зателефонувавши до контакт-центру облгазу.
Додамо, раніше газопостачальна компанія "Нафтогаз України" оголосила новий річний тариф на газ.
Як зазначалось в повідомленні, ціна тарифу не змінилася і становить 7,96 грн за куб.м. Підключення до тарифу відбувається автоматично.
Тарифний план «Фіксований» діє 12 місяців.
«Ви сплачуєте рахунки за газ, як і раніше, до 25 числа місяця, наступного за розрахунковим», - повідомляли в «Нафтогазі».
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