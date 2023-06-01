"Нафтогаз Украины" сделал объявление относительно показаний газового счетчика, пишет Politeka.net.
Согласно сообщению, их необходимо передавать оператору ГРМ и это нужно сделать вовремя.
В «Нафтогазе», обращаясь к украинцам, подчеркнули, что ради корректных показаний в платежках, делайте это с 1 по 5 число каждого месяца.
«Передавать показания счетчика нужно вашему оператору ГРМ (облгазу).
Учет газа – обязательства и ответственность операторов газораспределительных сетей (облгазов)», - напомнили в «Нафтогазе», добавляя, что работники именно этих компаний периодически приходят в дома украинцев снимать данные счетчика, проверять состояние газового оборудования.
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Передать показания оператору ГРМ (облгаза) можно на сайте или в чате облгаза, посетив офис, через ящик для предоставления показаний или же позвонив в контакт-центр облгаза.
Ранее газоснабжающая компания "Нафтогаз Украины" объявила новый годовой тариф на газ.
Как отмечалось в сообщении, цена тарифа не изменилась и составляет 7,96 грн/куб.м. Подключение к тарифу производится автоматически.
Тарифный план "Фиксированный" действует 12 месяцев.
«Вы платите счета за газ по-прежнему до 25 числа месяца, следующего за расчетным», - сообщали в «Нафтогазе».
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