«Нафтогаз Украины» сообщил украинцам о важном, и это касается каждого потребителя газа.

"Нафтогаз Украины" сделал объявление относительно показаний газового счетчика, пишет Politeka.net.

Согласно сообщению, их необходимо передавать оператору ГРМ и это нужно сделать вовремя.

В «Нафтогазе», обращаясь к украинцам, подчеркнули, что ради корректных показаний в платежках, делайте это с 1 по 5 число каждого месяца.

«Передавать показания счетчика нужно вашему оператору ГРМ (облгазу).

Учет газа – обязательства и ответственность операторов газораспределительных сетей (облгазов)», - напомнили в «Нафтогазе», добавляя, что работники именно этих компаний периодически приходят в дома украинцев снимать данные счетчика, проверять состояние газового оборудования.

Передать показания оператору ГРМ (облгаза) можно на сайте или в чате облгаза, посетив офис, через ящик для предоставления показаний или же позвонив в контакт-центр облгаза.

Ранее газоснабжающая компания "Нафтогаз Украины" объявила новый годовой тариф на газ.

Как отмечалось в сообщении, цена тарифа не изменилась и составляет 7,96 грн/куб.м. Подключение к тарифу производится автоматически.

Тарифный план "Фиксированный" действует 12 месяцев.

«Вы платите счета за газ по-прежнему до 25 числа месяца, следующего за расчетным», - сообщали в «Нафтогазе».

Последние новости Украины:

Тариф на электроэнергию повысят, в Минэнерго попытались оправдаться.

"Нафтогаз" предупредил, что нужно сделать до 5 июня.

Цены на популярный продукт достигли нового рекорда.