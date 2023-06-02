Тарифи на електроенергію в Україні підвищили вже з 1 червня.

Про підвищення тарифу на електроенергію, як пише Politeka.net, повідомили в Міненерго.

Як розповіли в міністерстві, НКРЕКП звернулася з пропозицією в два етапи підняти тарифи до ринкових рівнів. А це 5,5 гривень кіловат-годину.

В Міненерго не підтримали таку вартість. Було вирішено, що мінімальний рівень підвищення тарифу вийде на рівні 2,64 коп.

Отже платіжка зросте приблизно на 250 грн на місяць для однієї родини.

Для незахищених верств населення діятимуть пільги.

Щодо другого етапу підвищення тарифів на електроенергію. Міністр енергетики Герман Галущенко запевнив, що його не передбачається.

"Зараз другий етап не передбачається. Більше того, наші розрахунки дали змогу зменшити розмір тарифу з 2,88 грн/кВт-год, пропонований НКРЕКП на першому етапі підвищення, до 2,64 грн/кВт-год", - підкреслив Галущенко.

За його словами, що збережеться і нічний тариф на е/е, що становить 50% загального тарифу.

Нагадаємо, Кабмін ухвалив рішення встановити з 1 червня єдиний тариф на е/е для населення на рівні 2,64 грн/кВт-год із ПДВ. До цього було 1,44 грн/кВт-год при споживанні 250 кВт-год на місяць, а далі 1,68 грн/кВт-год.

НКРЕКП пропонувала встановити на першому етапі підвищення тариф у 2,88 грн/кВт-год без прив'язки до обсягів споживання.

У свою чергу українці впевнені, що підвищення тарифів на електроенергію спричинить зліт цін на все інше. У дой же час дохід українців залишиться на місці.

«Світло зросте, одночасно все зросте. Хліб, овочі, фрукти, м'ясо, бо все зв'язане з електрикою. Не зросте тільки пенсія і зарплата для населення»,

«Зовсім простих людей роблять жебраками. Чиновники заробляють сотні тисяч і мільйони, навіть мільярди, то вони живуть шикарно. А простим людям, особливо пенсіонерам, як жити? Ганьба такому уряду, який працює на олігархів»,

«Горе велике спіткало українців, бо що не день, то важче. Ані роботи, ані полікуватися, ані спокою. Оце так ми живемо, хоча незалежні і немає ніякого просвіту на краще майбутнє»,

«Підняття тарифу на електроенергію потягнуть за собою зростання товарів продуктового ряду та продовольчого ... Тобто, знову різкий стрибок цін»,

«На 250 зросте електроенергія, а на скільки подорожчають продукти харчування, хліб і так далі?», - шоковані українці.

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