Тарифы на электроэнергию в Украине повысили уже с 1 июня.

О повышении тарифа на электроэнергию, как пишет Politeka.net, сообщили в Минэнерго.

Как рассказали в министерстве, НКРЭКУ обратилась с предложением в два этапа поднять тарифы до рыночных уровней. А это 5,5 гривен киловатт-час.

В Минэнерго не поддержали такую ​​стоимость. Было решено, что минимальный уровень повышения тарифа выйдет на 2,64 коп.

Так что платежка вырастет примерно на 250 грн в месяц для одной семьи.

Для незащищенных слоев населения будут действовать льготы.

Что касается второго этапа повышения тарифов на электроэнергию. Министр энергетики Герман Галущенко заверил, что его не предполагается.

"Сейчас второй этап не предусматривается. Более того, наши расчеты позволили снизить размер тарифа с 2,88 грн/кВт-ч, предлагаемый НКРЭКУ на первом этапе повышения, до 2,64 грн/кВт-ч", - подчеркнул Галущенко.

По его словам, сохранится и ночной тариф на э/э, что составляет 50% от общего тарифа.

Напомним, Кабмин принял решение установить с 1 июня единый тариф на э/э для населения на уровне 2,64 грн/кВт-ч по НДС. До этого было 1,44 грн/кВт-ч при потреблении 250 кВт-ч в месяц, а дальше 1,68 грн/кВт-ч.

НКРЭКУ предлагала установить на первом этапе повышения тарифа в 2,88 грн/кВт-ч без привязки к объемам потребления.

В свою очередь украинцы уверены, что повышение тарифов на электроэнергию повлечет за собой взлет цен на все остальное. В то же время доход украинцев останется на месте.

«Свет вырастет, одновременно все вырастет. Хлеб, овощи, фрукты, мясо, потому что все связано с электричеством. Не вырастет только пенсия и зарплата для населения»,

«Совершенно простых людей делают нищими. Чиновники зарабатывают сотни тысяч и миллионы, даже миллиарды, они живут шикарно. А простым людям, особенно пенсионерам, как жить? Позор такому правительству, работающему на олигархов»,

«Горе большое постигло украинцев, потомучто что не день, тем тяжелее. Ни работы, ни полечиться, ни покоя. Вот так мы живем, хотя независимы и нет никакого просвета к лучшему будущему»,

«Поднятие тарифа на электроэнергию повлечет за собой рост товаров продуктового ряда и продовольственного… То есть, снова резкий скачок цен»,

«На 250 вырастет электроэнергия, а на сколько подорожают продукты питания, хлеб и так далее?» , – шокированы украинцы.

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