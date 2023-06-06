На офіційній сторінці «Нафтогаз України» в Facebook один зі споживачів газу повідомив, що став жертвою погроз.

І, судячи з його повідомлення, вони тривають вже не перший місяць.

Чоловік розповів, що показники лічильника він передавав, але це не допомогло.

газ, лічильник, показання лічильника, комуналка

«Погрози не припинились. Аферисти, дописали 2500 кубуметрів і вимагають гроші», - повідомив клієнт на сторінці «Нафтогаза».

Популярні новини зараз

"Танцювали, як українці": Данилко показав британський шоу-балет у вишиванках, з яким виходив на сцену Євробачення

"Прошу зібрати документи і речі": почалася евакуація після підриву Каховської ГЕС, вода швидко прибуває

Нова атака, росіяни вдарили по Києву десятками ракет: з'ясувалися наслідки

"Місто зазнало авіабомбардувань": число постраждалих росте, з'явилися кадри з місця нової атаки

Трагедія на річці Південний Буг, врятувати вдалося не всіх дітей: "На жаль…"
Показати ще

У «Нафтогаз України» на скаргу відреагували, пообіцявши в усьому розібратись.

«Для перевірки інформації, будь ласка, надайте в приватні повідомлення номер особового рахунку та повну адресу», - звернувся «Нафтогаз» до обуреного клієнта.

У свою чергу клієнт запевнив, що це масове явище. Принаймі в Чернівецькій області.

Додамо, споживачі газу і раніше неодноразово повідомляли про погрози, намальовані борги і показники, які не відповідають дійсності.

Також "Нафтогазу "скаржились на інші проблеми, з якими зтикаються споживачі.

Останні новини України:

"Нафтогаз" звинуватили в погрозах, подробиці скандалу.

У "Нафтогазі" дали пояснення щодо "накручування".

Також повідомлялось про термінову заяву "Київводоканалу" щодо водопостачання після підриву Каховської ГЕС.

Свою заяву щодо наслідків катастрофи зробили і в "Міненерго".