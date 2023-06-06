Клієнт газопостачальної компанії «Нафтогаз України» повідомив про проблему, з якою зіткнувся.

На офіційній сторінці «Нафтогаз України» в Facebook один зі споживачів газу повідомив, що став жертвою погроз.

І, судячи з його повідомлення, вони тривають вже не перший місяць.

Чоловік розповів, що показники лічильника він передавав, але це не допомогло.

«Погрози не припинились. Аферисти, дописали 2500 кубуметрів і вимагають гроші», - повідомив клієнт на сторінці «Нафтогаза».

У «Нафтогаз України» на скаргу відреагували, пообіцявши в усьому розібратись.

«Для перевірки інформації, будь ласка, надайте в приватні повідомлення номер особового рахунку та повну адресу», - звернувся «Нафтогаз» до обуреного клієнта.

У свою чергу клієнт запевнив, що це масове явище. Принаймі в Чернівецькій області.

Додамо, споживачі газу і раніше неодноразово повідомляли про погрози, намальовані борги і показники, які не відповідають дійсності.

Також "Нафтогазу "скаржились на інші проблеми, з якими зтикаються споживачі.

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