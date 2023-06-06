Клиент газоснабжающей компании «Нафтогаз Украины» сообщил о проблеме, с которой столкнулся.

На официальной странице «Нафтогаза Украины» в Facebook один из потребителей газа сообщил, что стал жертвой угроз.

И, судя по его сообщению, они продолжаются уже не первый месяц.

Мужчина рассказал, что показатели счетчика он передавал, но это не помогло.

«Угрозы не прекратились. Аферисты дописали 2500 кубометров и требуют деньги», - сообщил клиент на странице «Нафтогаза».

В «Нафтогаз Украины» на жалобу отреагировали, пообещав во всем разобраться.

«Для проверки информации, пожалуйста, предоставьте в частные сообщения номер лицевого счета и полный адрес», – обратился «Нафтогаз» к возмущенному клиенту.

В свою очередь, клиент заверил, что это массовое явление. По крайней мере, в Черновицкой области.

Добавим, потребители газа и ранее неоднократно сообщали об угрозах, нарисованных долгах и показателях, не соответствующих действительности.

Также "Нафтогазу" жаловались на другие проблемы, с которыми сталкиваются потребители.

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