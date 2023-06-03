Газопостачальна компанія «Нафтогаз України» попередив, що знижка у розмірі 1% надається для тарифного плану "Фіксований", але за умови оплати через особистий кабінет або чат-боти GAS.UA за допомогою платіжної системи, LiqPay, Портмоне, Google pay, Apple pay, та додаток Монобанку.
«Здійснити оплату необхідно з 1 по 15 число місяця за нарахування попереднього періоду в повному обсязі з урахуванням копійок», - пояснив «Нафтогаз».
Якщо ж споживач виконав всі умови, але знижка так і не була надана, «Нафтогаз» рекомендує звернутись до них в приватні повідомлення, вказавши номер особового рахунку та повну адресу.
Додамо, ціна тарифного плану «Фіксований» (7,96 грн/м³ з ПДВ) від «Нафтогаз» зафіксована на цілий рік. Період дії з 1 травня 2023 року по 30 квітня 2024 року включно. Термін дії тарифу може бути припинений клієнтом достроково шляхом переходу на інший тарифний план.
"Танцювали, як українці": Данилко показав британський шоу-балет у вишиванках, з яким виходив на сцену Євробачення
"ЗСУ досягли головного": з’явилися обнадійливі новини з найгарячішої точки на фронті
Російські авіабомби розірвалися біля школи, багатоповерхівок і будинків: багато поранених
Викид тисяч тонн отрути і смертельна небезпека: з’явилося термінове попередження
"Суне ще хвиля": росіяни атакували Київ не тільки ракетами, з'явилися дані про наслідки
Нагадаємо, раніше «Нафтогаз України» попередив, що задля коректних показань у платіжках показання газового лічильника необхідно передати по 5 число кожного місяці.
«Передавати показання лічильника потрібно вашому оператору ГРМ (облгазу).
Облік газу — зобов’язання та відповідальність операторів газорозподільних мереж (облгазів)», - підкреслили в «Нафтогазі».
Останні новини України:
Що буде з цінами на продукти після підвищення тарифу на електроенергію.
Також повідомлялось, що у Міненерго спробували виправдатись після підвищення тарифу.
Крім того, Politeka.net писала, що українці скаржаться на погрози вд "Нафтогаза".