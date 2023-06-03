«Нафтогаз України» надає споживачам газу знижку, але є важливі умови.

Газопостачальна компанія «Нафтогаз України» попередив, що знижка у розмірі 1% надається для тарифного плану "Фіксований", але за умови оплати через особистий кабінет або чат-боти GAS.UA за допомогою платіжної системи, LiqPay, Портмоне, Google pay, Apple pay, та додаток Монобанку.

«Здійснити оплату необхідно з 1 по 15 число місяця за нарахування попереднього періоду в повному обсязі з урахуванням копійок», - пояснив «Нафтогаз».

Якщо ж споживач виконав всі умови, але знижка так і не була надана, «Нафтогаз» рекомендує звернутись до них в приватні повідомлення, вказавши номер особового рахунку та повну адресу.

Додамо, ціна тарифного плану «Фіксований» (7,96 грн/м³ з ПДВ) від «Нафтогаз» зафіксована на цілий рік. Період дії з 1 травня 2023 року по 30 квітня 2024 року включно. Термін дії тарифу може бути припинений клієнтом достроково шляхом переходу на інший тарифний план.

Нагадаємо, раніше «Нафтогаз України» попередив, що задля коректних показань у платіжках показання газового лічильника необхідно передати по 5 число кожного місяці.

«Передавати показання лічильника потрібно вашому оператору ГРМ (облгазу).

Облік газу — зобов’язання та відповідальність операторів газорозподільних мереж (облгазів)», - підкреслили в «Нафтогазі».

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