Газоснабжающая компания «Нафтогаз Украины» предупредила, что скидка в размере 1% предоставляется для тарифного плана "Фиксированный", но при условии оплаты через личный кабинет или чат-боты GAS.UA с помощью платежной системы, LiqPay, Портмоне, Google pay, Apple pay и приложение Монобанка.
«Оплатить необходимо с 1 по 15 число месяца за начисление предыдущего периода в полном объеме с учетом копеек», - пояснил «Нафтогаз».
Если же потребитель выполнил все условия, но скидка так и не была предоставлена, «Нафтогаз» рекомендует обратиться к ним в частные сообщения, указав номер лицевого счета и полный адрес.
Добавим, цена тарифного плана «Фиксованный» (7,96 грн/м³ по НДС) от «Нафтогаза» зафиксирована на целый год. Период действия с 1 мая 2023 по 30 апреля 2024 года включительно. Срок действия тарифа может быть прекращен клиентом досрочно путем перехода на другой тарифный план.
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Напомним, ранее «Нафтогаз Украины» предупредил, что для корректных показаний в платежках показания газового счетчика необходимо передать до 5 числа каждого месяца.
«Передавать показания счетчика нужно вашему оператору ГРМ (облгазу). Учет газа – обязательства и ответственность операторов газораспределительных сетей (облгазов)», - подчеркнули в «Нафтогазе».
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