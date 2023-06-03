«Нафтогаз Украины» предоставляет потребителям газа скидку, но есть важные условия.

Газоснабжающая компания «Нафтогаз Украины» предупредила, что скидка в размере 1% предоставляется для тарифного плана "Фиксированный", но при условии оплаты через личный кабинет или чат-боты GAS.UA с помощью платежной системы, LiqPay, Портмоне, Google pay, Apple pay и приложение Монобанка.

«Оплатить необходимо с 1 по 15 число месяца за начисление предыдущего периода в полном объеме с учетом копеек», - пояснил «Нафтогаз».

Если же потребитель выполнил все условия, но скидка так и не была предоставлена, «Нафтогаз» рекомендует обратиться к ним в частные сообщения, указав номер лицевого счета и полный адрес.

Добавим, цена тарифного плана «Фиксованный» (7,96 грн/м³ по НДС) от «Нафтогаза» зафиксирована на целый год. Период действия с 1 мая 2023 по 30 апреля 2024 года включительно. Срок действия тарифа может быть прекращен клиентом досрочно путем перехода на другой тарифный план.

Напомним, ранее «Нафтогаз Украины» предупредил, что для корректных показаний в платежках показания газового счетчика необходимо передать до 5 числа каждого месяца.

«Передавать показания счетчика нужно вашему оператору ГРМ (облгазу). Учет газа – обязательства и ответственность операторов газораспределительных сетей (облгазов)», - подчеркнули в «Нафтогазе».

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