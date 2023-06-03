Газоснабжающая компания «Нафтогаз Украины» предупредила, что скидка в размере 1% предоставляется для тарифного плана "Фиксированный", но при условии оплаты через личный кабинет или чат-боты GAS.UA с помощью платежной системы, LiqPay, Портмоне, Google pay, Apple pay и приложение Монобанка.

«Оплатить необходимо с 1 по 15 число месяца за начисление предыдущего периода в полном объеме с учетом копеек», - пояснил «Нафтогаз».

деньги, гривна, банкноты

Если же потребитель выполнил все условия, но скидка так и не была предоставлена, «Нафтогаз» рекомендует обратиться к ним в частные сообщения, указав номер лицевого счета и полный адрес.

Добавим, цена тарифного плана «Фиксованный» (7,96 грн/м³ по НДС) от «Нафтогаза» зафиксирована на целый год. Период действия с 1 мая 2023 по 30 апреля 2024 года включительно. Срок действия тарифа может быть прекращен клиентом досрочно путем перехода на другой тарифный план.

Популярные статьи сейчас

"Танцевали, как украинцы": Данилко показал британский шоу-балет в вышиванках, с которым выходил на сцену Евровидения

Стихия разбушевалась и начались отключения света: из дома лучше не выходить, кадры

Россияне пошли на новую подлость, Залужный сообщил подробности: "Заходили с северного направления, атакуя…"

Обрушилась крыша: дом в центре Киева превратился в факел

Путину придется отвести войска: ситуация на фронте изменилась, что известно
Показать еще

газ, плита, ЖКХ

Напомним, ранее «Нафтогаз Украины» предупредил, что для корректных показаний в платежках показания газового счетчика необходимо передать до 5 числа каждого месяца.

«Передавать показания счетчика нужно вашему оператору ГРМ (облгазу). Учет газа – обязательства и ответственность операторов газораспределительных сетей (облгазов)», - подчеркнули в «Нафтогазе».

Последние новости Украины:

Что будет с ценами на продукты после повышения тарифа на электроэнергию.

Также сообщалось, что в Минэнерго попытались оправдаться после повышения тарифа.

Кроме того, Politeka.net писала, что украинцы жалуются на угрозы от "Нафтогаза".