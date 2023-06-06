В «Міненерго» зробили заяву щодо ситуації в енергосистемі після підриву Каховської ГЕС.

Так, в «Міненерго» попередили, що є загроза підтоплення енергооб’єктів Херсонщини, проте енергосистема працює стабільно, пише Politeka.net.

«Підрив Каховської ГЕС напряму не вплинув на ситуацію в енергосистемі країни. Загроз для стабільності електропостачання немає. Виробленої електроенергії достатньо для покриття потреб споживачів», - запевнили в «Міненерго», додавши, що фактичний рівень виробленої електроенергії поки відповідає запланованому.

Також в «Міненерго» повідомили, що через підрив дамби є ризики підтоплення енергооб’єктів на Херсонщині, зокрема Херсонської ТЕЦ.

Через підтоплення, за даними «Міненерго», вже знеструмлено майже 12 тисяч споживачів (р-н «Острів»), можливі проблеми з водопостачанням.

«Готуються превентивні антикризові заходи», - підкреслили в Міненерго.

Щодо ситуації на ЗАЕС, то, як зазначили і «Міненерго», незажаючи на поступове зниження рівня води, прямої загрози для окупованої станції немає.

Крім того, уночі ворог завдав масованого ракетного удару по всій території країни.

«Через падіння уламків ракет зафіксовано пошкодження ліній електропередачі в Києві та Київській області, проводяться відновлювальні роботи», - повідомили в «Міненерго» про наслідки атаки.

Крім того, ворог продовжує тероризувати прифронтові та прикордонні території. Через обстріли є знеструмлені населені пункти на Донеччині, у прикордонній зоні Сумської області зафіксовано нові пошкодження електромереж. Як наслідок - загальна кількість знеструмлених абонентів там сягнула майже 11 тисяч споживачів.

Через попередні обстріли також залишається без світла частина споживачів у Запорізькій, Харківській, Херсонській, Чернігівській областях.

Додамо, вода швидко прибуває. В Мережі з’явилися кадри затоплених вулиць і дорог населених пунктів.

Так, подекуди рівень води вже досяг дахів будинків.

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Також повідомлялось, що росіяни атакували Київ десятками ракет.

Крім того, Politeka.net писала, що ситуація з евакуацією після підриву ГЕС стрімко погіршується.