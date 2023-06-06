В Минэнерго сделали заявление о ситуации в энергосистеме после подрыва Каховской ГЭС.

Так, в Минэнерго предупредили, что есть угроза подтопления энергообъектов Херсонщины, однако энергосистема работает стабильно, пишет Politeka.net.

«Подрыв Каховской ГЭС напрямую не повлиял на ситуацию в энергосистеме страны. Угроз для стабильности электроснабжения нет. Выработанной электроэнергии достаточно для покрытия потребностей потребителей», - заверили в Минэнерго, добавив, что фактический уровень производимой электроэнергии пока соответствует запланированному.

Также в Минэнерго сообщили, что из-за подрыва дамбы есть риски подтопления энергообъектов на Херсонщине, в частности Херсонской ТЭЦ.

Из-за подтопления, по данным Минэнерго, уже обесточены почти 12 тысяч потребителей (р-н Остров), возможны проблемы с водоснабжением.

«Готовятся превентивные антикризисные меры», - подчеркнули в Минэнерго.

Что касается ситуации на ЗАЭС, то, как отметили и «Минэнерго», несмотря на постепенное снижение уровня воды, прямой угрозы для оккупированной станции нет.

Кроме того, ночью враг нанес массированный ракетный удар по всей территории страны.

"Из-за падения обломков ракет зафиксировано повреждение линий электропередачи в Киеве и Киевской области, проводятся восстановительные работы", - сообщили в "Минэнерго" о последствиях атаки.

Кроме того, враг продолжает терроризировать прифронтовые и приграничные территории.

Из-за обстрелов обесточены населенные пункты в Донецкой области, в приграничной зоне Сумской области зафиксированы новые повреждения электросетей. Как следствие – общее количество обесточенных абонентов там достигло почти 11 тысяч потребителей.

Из-за предварительных обстрелов также остается без света часть потребителей в Запорожской, Харьковской, Херсонской, Черниговской областях.

Добавим, вода быстро прибывает. В Сети появились кадры затопленных улиц и дорог населенных пунктов.

Так, кое-где уровень воды уже достиг крыш домов.

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Также сообщалось, что россияне атаковали Киев десятками ракет.

Кроме того, Politeka.net писала, что ситуация с эвакуацией после взрыва ГЭС стремительно ухудшается.