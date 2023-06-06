Після підриву Каховської ГЕС розпочалася евакуація, але виникли труднощі.

Як повідомляє Politeka.net з посиланням на міністра МВС Ігоря Клименка, у зоні потенційного затоплення опинилися близько 80 населених пунктів.

Більшість з них - тимчасово окуповані ворогом.

«Вода прибуває. Ситуація ускладнюються тим, що деякі дороги розмиває. Це унеможливлює проїзд до окремих населених пунктів. Евакуаційні групи шукають інші шляхи», - повідомив Клименко.

Наразі вдалося вже евакуювати майже тисячу осіб.

«Глобальніша загроза - ситуація на окупованій ворогом Запорізькій АЕС. Всюди, де ступає нога російського режиму, приходить розруха та катастрофа», - зазначив Клименко.

Тим часом у Кривому Розі люди скуповують воду, у магазинах вишикувалися величезні черги.

А в районі Каховської ГЕС і досі продовжують детонувати російські міни.

Також повідомляється, що підрив дамби Каховської ГЕС росіяни здійснили зсередини.

За словами речниці ОК «Південь» Гуменюк, не вся дамба зруйнована, але є суттєві пошкодження. Зокрема, обсяги руйнування великі, тому підйом води може бути високий.

Речниця ОК "Південь" також уточнила, що це був не ракетний удар.

Додамо, що про те, що росіяни мінують територію Каховської ГЕС президент України Володимир Зеленський попереджав ще у жовтніі 2022-го року.

Останні новини України:

В ПЦУ помітили зловісний збіг цифр у даті та часі підриву Каховської ГЕС.

"Київводоканал" зробив термінову заяву щодо водопостачання після підриву ГЕС.

Також повідомлялось, що почалася масштабна евакуація.