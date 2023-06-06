После подрыва Каховской ГЭС началась эвакуация, но возникли трудности.

Как сообщает Politeka.net со ссылкой на министра МВД Игоря Клименко, в зоне потенциального затопления оказались около 80 населенных пунктов.

Большинство из них – временно оккупированы врагом.

«Вода прибывает. Ситуация усугубляется тем, что некоторые дороги размывает. Это делает невозможным проезд в отдельные населенные пункты. Эвакуационные группы ищут другие пути», – сообщил Клименко.

Теперь удалось уже эвакуировать почти тысячу человек.

«Глобальная угроза – ситуация на оккупированной врагом Запорожской АЭС. Везде, где идет нога российского режима, приходит разруха и катастрофа», - отметил Клименко.

Тем временем в Кривом Роге люди скупают воду, в магазинах выстроились огромные очереди.

А в районе Каховской ГЭС до сих пор продолжают детонировать российские мины.

Также сообщается, что подрыв дамбы Каховской ГЭС россияне совершили изнутри.

По словам спикера ОК «Юг» Гуменюк, не вся дамба разрушена, но есть существенные повреждения. В частности, объемы разрушения велики, поэтому подъем воды может быть высоким.

Представитель ОК "Юг" также уточнила, что это был не ракетный удар.

Добавим, о том, что россияне минуют территорию Каховской ГЭС, президент Украины Владимир Зеленский предупреждал еще в октябре 2022-го года.

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Также сообщалось, что началась масштабная эвакуация.