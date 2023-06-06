Так, «Київводоканал» повідомляє, що ситуація з підривом дамби Каховської ГЕС і спуском води з Каховського водосховища жодним чином не позначиться на водопостачанні Києва, пише Politeka.net.
«У Києві ситуація з водопостачанням залишається стабільною, усі гідротехнічні споруди працюють у штатному режимі, жодних перебоїв у роботі обладнання немає», - йдеться у повідомленні «Київводоканалу».
Також запевняється, що столиця продовжує забезпечуватись водою безперебійно і в повному обсязі, а фахівці «Київводоканалу» працюють 24/7, щоб забезпечити надійне централізоване водопостачання споживачів.
Нагадаємо, що сьогодні окупанти підірвали дамбу Каховської ГЕС. Багато населених пунктів, зокрема Херсонщини, під загрозою затоплення.
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Крім того багатьох населених пунктах через це є проблеми з подачею води, зокрема у Кривому Розі, Марганці та Нікополі.
Станом на 07:30 повністю або частково затоплені такі населені пункти: Тягинка, Львове, Одрадокам’янка Бериславського району, Іванівка, Микільське, Токарівка, Понятівка, Білозерка, мікрорайон Острів міста Херсона Херсонського району.
Також попереджається про підтоплення інших населених пунктів
Близько 16 тисяч людей на правобережжі Херсонщини опинилися у критичній зоні.
Нині організовано евакуацію мешканців даних населених пунктів автобусами до Херсона, далі до Миколаєва і звідти до Хмельницького, Одеси, Кропивницького, Києва та інших, повідомляють в Херсонській ОВА.
О 12.00 на залізничному вокзалі з Херсона вирушить евакуаційний потяг до Миколаєва.
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