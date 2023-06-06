«Київводоканал» зробив оголошення щодо ситуації у Києві після підриву Каховської ГЕС.

Так, «Київводоканал» повідомляє, що ситуація з підривом дамби Каховської ГЕС і спуском води з Каховського водосховища жодним чином не позначиться на водопостачанні Києва, пише Politeka.net.

«У Києві ситуація з водопостачанням залишається стабільною, усі гідротехнічні споруди працюють у штатному режимі, жодних перебоїв у роботі обладнання немає», - йдеться у повідомленні «Київводоканалу».

Також запевняється, що столиця продовжує забезпечуватись водою безперебійно і в повному обсязі, а фахівці «Київводоканалу» працюють 24/7, щоб забезпечити надійне централізоване водопостачання споживачів.

Нагадаємо, що сьогодні окупанти підірвали дамбу Каховської ГЕС. Багато населених пунктів, зокрема Херсонщини, під загрозою затоплення.

Крім того багатьох населених пунктах через це є проблеми з подачею води, зокрема у Кривому Розі, Марганці та Нікополі.

Станом на 07:30 повністю або частково затоплені такі населені пункти: Тягинка, Львове, Одрадокам’янка Бериславського району, Іванівка, Микільське, Токарівка, Понятівка, Білозерка, мікрорайон Острів міста Херсона Херсонського району.

Також попереджається про підтоплення інших населених пунктів

Близько 16 тисяч людей на правобережжі Херсонщини опинилися у критичній зоні.

Нині організовано евакуацію мешканців даних населених пунктів автобусами до Херсона, далі до Миколаєва і звідти до Хмельницького, Одеси, Кропивницького, Києва та інших, повідомляють в Херсонській ОВА.

О 12.00 на залізничному вокзалі з Херсона вирушить евакуаційний потяг до Миколаєва.

Останні новини України:

Населені пункти швидко йдуть під воду.

Росіяни вдарили ракетою по центру міста.

Почалася масштабна евакуація після підриву Каховської ГЕС.