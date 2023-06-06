"Киевводоканал" сделал объявление о ситуации в Киеве после подрыва Каховской ГЭС.

Так, «Киевводоканал» сообщает, что ситуация с подрывом дамбы Каховской ГЭС и спуском воды из Каховского водохранилища никаким образом не отразится на водоснабжении Киева, пишет Politeka.net.

"В Киеве ситуация с водоснабжением остается стабильной, все гидротехнические сооружения работают в штатном режиме, никаких перебоев в работе оборудования нет", - говорится в сообщении "Киевводоканала".

Также уверяется, что столица продолжает снабжаться водой бесперебойно и в полном объеме, а специалисты «Киевводоканала» работают 24/7, чтобы обеспечить надежное централизованное водоснабжение потребителей.

Напомним, что сегодня оккупанты взорвали дамбу Каховской ГЭС. Многие населенные пункты, в частности Херсонщины, под угрозой затопления.

Кроме того, многие населенные пункты из-за этого имеют проблемы с подачей воды, в частности в Кривом Роге, Марганце и Никополе.

По состоянию на 07:30 полностью или частично затоплены такие населенные пункты: Тягинка, Львово, Одрадокаменка Бериславского района, Ивановка, Никольское, Токаревка, Понятовка, Белозерка, микрорайон Остров города Херсона Херсонского района.

Также предупреждается о подтоплении других населенных пунктов.

Около 16 тысяч человек на правобережье Херсона оказались в критической зоне.

В настоящее время организована эвакуация жителей данных населенных пунктов автобусами в Херсон, далее в Николаев и оттуда в Хмельницкий, Одессу, Кропивницкий, Киев и другие города, сообщают в Херсонской ОВА.

В 12.00 на железнодорожном вокзале из Херсона отправится эвакуационный поезд в Николаев.

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