На официальной странице «Нафтогаз Украины» женщина сообщила, что ее достают претензиями, которых не может быть. Мол, ей приписывают долг, которого на самом деле не существует.

«Почему я должна вам оплатить долг, которого у меня нет и никогда не было!...А вы его переписываете уже четыре месяца на каждый текущий месяц в размере 196.98 гр. Ни один телефон ваш контактный не работает!.. До Вас всех невозможно добраться!», - сообщила женщина.

Клиентка призвала "Нафтогаз Украины" предоставить ей информацию, кто принимает фото всех ее счетчиков за последние шесть месяцев.

«Чтобы вы понимали, у меня ведется документация за 18 лет. А вы звоните мне и требуете уплатить этот долг за три дня!», - пожаловалась «Нафтогазу» потребительница.

Женщина подчеркнула, что требует избавить ее от проблем, не имеющих к ней отношения. В противном случае она будет жаловаться КРУ.

В «Нафтогазе» отреагировали на жалобу, отметив, что им досадно из-за возникновения такой ситуации.

«ГК «Нефтегаз Украины» является поставщиком газа. Облгазы (операторы ГРМ) отвечают за принятие показов счетчика, учет и начисление объемов газа, а также услуги по распределению (транспортировке) газа, техническому обслуживанию газовой сети и оборудованию. Расчет суммы к оплате за поставку газа производится исключительно на основе данных от облгаза», - сообщили в «Нафтогазе».

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