В «Укренерго» повідомили, що відбувається з енергосистемою країни після підриву росіянами Каховської ГЕС і зробили попередження.

Згідно з повідомленням «Укренерго», після підриву Каховської ГЕС, гідроелектростанції, які розташовані на Дніпрі вище Каховської ГЕС, знижують потужність виробництва для обмеження надходження води у Каховське водосховище, щоб зменшити затоплення.

Наразі без електроенергії залишилися тисячі українців.

«Через підтоплення відключено близько 20 тисяч споживачів у Херсоні та області», - повідомили в «Укренерго».

Крім того, 7 червня з 20:00 до 23:00 через недостатність загальної потужності українських електростанцій для покриття вечірнього піку споживання енергосистема України навіть брала аварійну допомогу від енергосистеми Румунії.

«Наразі виробництва електроенергії достатньо для покриття потреб споживачів, але ситуація в енергосистемі залишається непростою», - зазначили в «Укренерго».

Енергетики попереджають, що у вечірні години у зв’язку з обмеженою кількістю енергоблоків в роботі може виникати дефіцит потужності.

«Тож просимо перенести використання потужної техніки з вечірніх годин на інші періоди доби, щоб зменшити навантаження в енергосистемі та полегшити балансування», - закликили українців в «Укренерго».

Зменшити навантаження на енергосистему, особливо у пікові вечірні години з 19:00 до 22:00, та полегшити балансування може кожен, нагадують енергетики.

«Переносьте використання потужної техніки з вечірніх годин на день або ніч, не вмикайте кілька потужних приладів одночасно та вимикайте світло, виходячи з кімнати», - просять в «Укренерго» українців.

Останні новини України:

Нова жахлива небезпека з'явилася для українців після підриву Каховської ГЕС.

Також повідомлялось про перехід на новий календар - українцям пояснили, чим він краще і що зміниться.

Стали відомі наслідки підриву ГЕС для окупантів.