В «Укрэнерго» сообщили, что происходит с энергосистемой страны после подрыва россиянами Каховской ГЭС и сделали предупреждение.

Согласно сообщению «Укрэнерго», после подрыва Каховской ГЭС гидроэлектростанции, расположенные на Днепре выше Каховской ГЭС, снижают мощность производства для ограничения поступления воды в Каховское водохранилище, чтобы уменьшить затопление.

На сейчас без электроэнергии остались тысячи украинцев.

«Из-за подтопления отключено около 20 тысяч потребителей в Херсоне и области», – сообщили в «Укрэнерго».

Кроме того, 7 июня с 20:00 до 23:00 из-за недостаточности общей мощности украинских электростанций для покрытия вечернего пика потребление энергосистемы Украины даже принимало аварийную помощь от энергосистемы Румынии.

"Сейчас производства электроэнергии достаточно для покрытия потребностей потребителей, но ситуация в энергосистеме остается непростой", - отметили в "Укрэнерго".

Энергетики предупреждают, что в вечерние часы из-за ограниченного количества энергоблоков в работе может возникать дефицит мощности.

«Поэтому просим перенести использование мощной техники с вечерних часов на другие периоды суток, чтобы снизить нагрузку в энергосистеме и облегчить балансировку», - призвали украинцев в «Укрэнерго».

Уменьшить нагрузку на энергосистему, особенно в пиковые вечерние часы с 19:00 до 22:00, и облегчить балансировку может каждый, напоминают энергетики.

"Переносите использование мощной техники с вечерних часов в день или ночь, не включайте несколько мощных приборов одновременно и выключайте свет, выходя из комнаты", - просят у "Укрэнерго" украинцев.

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