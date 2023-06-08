Українців попередили про ще одну небезпеку наслідком якої став підрив росіяниами Каховської ГЕС.

Стрімка течія піднімає з ґрунту міни та нерозірвані боєприпаси, пише Politeka.net. Вони, як попереджають спеціалісти, дрейфують Дніпром та непередбачувано можуть розірватися. Також течія їх може виносити на берег в районах розливу, що дуже небезпечно.

«Побачили небезпечний предмет? Не підходьте! Не чіпайте! Дзвоніть 101!», - попередили українців.

Також рятувальники і правоохоронці закликали дорослих нагадати дітям про правила мінної безпеки, які можуть врятувати життя.

Додамо, на ранок 8 червня середній рівень підтоплення на Херсонщині – 5,61 метрів. Під водою 600 квадратних кілометрів Херсонщини, з них 32% – правобережжя та 68% – лівий берег.

Жахлива ситуація виникла в тимчасово окупованих Олешках. Населенийпункт затоплений на 90%.

При цьому росіяни, які окупували місто, не дозволяють людям з нього вибратися.

Будинки затоплені майже під дах, а рівень води на вулицях сягає трьох метрів.

"Мені люди з деяких населених пунктів пишуть і телефонують, що росіяни не випускають людей, які самі хочуть виїхати. Тож люди з учорашньої ночі сидять на дахах. Крім того, коли росіяни прийшли в місто і в села, вони конфіскували всі плавзасоби у населення. Тобто знайти човни - проблема", - зазначив законний мер Олешок Євген Рищук.

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Сильний вибух струсонув місто Дніпро.

Також повідомлялось, що МОЗ зробило термінове попередження, яку воду не можна пити після підриву Каховської ГЕС.

Крім того, Politeka.net писала, що наслідки підриву Каховської ГЕС виявилися ще страшнішими.