Украинцев предупредили об еще одной опасности, следствием которой стал подрыв россиянами Каховской ГЭС.

Стремительное течение поднимает из почвы мины и неразорвавшиеся боеприпасы, пишет Politeka.net.

Они, как предупреждают специалисты, дрейфуют по Днепру и непредсказуемо могут разорваться. Также течение их может выносить на берег в районах разлива, что очень опасно.

«Увидели опасный предмет? Не подходите! Не трогайте! Звоните 101!», – предупредили украинцев.

Также спасатели и правоохранители призвали взрослых напомнить детям о правилах минной безопасности, которые могут спасти жизнь.

Добавим, на утро 8 июня средний уровень подтопления на Херсонщине – 5,61 метров. Под водой 600 квадратных километров Херсона, из них 32% - правобережье и 68% - левый берег.

Ужасная ситуация возникла во временно оккупированных Олешках. Населённый пункт затоплен на 90%.

При этом россияне, оккупировавшие город, не разрешают людям из него выбраться.

Дома затоплены почти под крышу, а уровень воды на улицах достигает трех метров.

"Мне люди из некоторых населенных пунктов пишут и звонят, что россияне не выпускают людей, которые сами хотят уехать. Поэтому люди со вчерашней ночи сидят на крышах. Кроме того, когда россияне пришли в город и в села, они конфисковали все плавсредства у населения. То есть найти лодки – проблема", - отметил законный мэр Олешек Евгений Рыщук.

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Сильный взрыв сотряс город Днепр.

Также сообщалось, что Минздрав сделал срочное предупреждение, какую воду нельзя пить после подрыва Каховской ГЭС.

Кроме того, Politeka.net писала, что последствия подрыва Каховской ГЭС оказались еще более страшными.