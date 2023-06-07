На дні Каховської ГЕС могло бути багато небезпечних для здоров’я речовин.

Про це, як пише Politeka.net, йдеться у терміновому попередженні Міністерства охорони здоров’я.

Так, медики попереджають, що хімікати, збудники інфекційних хвороб із кладовищ, вбиралень, сміттєзвалищ – можуть опинитися у криницях та відкритих водоймах на території, підтопленій внаслідок підриву ГЕС російськими окупантами.

Щоби знизити ризик виникнення інфекційних захворювань на уражених територіях МОЗ рекомендує дотримуватись низки правил: пийте тільки бутильовану або привізну воду, а воду для приготування їжі і господарських потреб беріть тільки з перевірених джерел.

Річка чи криниця у дворі – більше не є перевіреними джерелами води, як і водопровід, призначений для технічних цілей.

«Кип’ятіть або дезінфікуйте в інший спосіб воду, взяту для пиття, миття фруктів, ягід чи посуду. Проте пам’ятайте, що кип’ятіння не позбавляє воду хімічного забруднення!», - підкреслюють в МОЗ.

Також спеціалісти закликають: відмовтеся від продуктів, які були підтоплені водою (навіть від консервації).

Крім того, піддавайте всі продукти термічній обробці (варіння, смаження, запікання), ретельно мийте руки з милом, а також не вбирайтеся в одяг, який був забруднений під час підтоплення, без попереднього прання та дезінфекції.

«В наступні 3-5 днів на Херсонщині та підтоплених районах на Запоріжжі через стрімке падіння рівня води спостерігатиметься мор риби. Збирати таку рибу і вживати (солити чи в’ялити) категорично заборонено! Є ризик захворювання на ботулізм», - йдеться у терміновому повідомленні МОЗ.

В Міністерстві також запевнили, що в областях формуються запаси антибіотиків та сорбентів для лікування гострих кишкових інфекцій.

«У разі якщо ви відчуваєте болі в животі, маєте блювання, діарею, підвищену температуру тіла та інші незвичні симптоми, не вдавайтеся до самолікування – негайно звертайтеся до лікаря», - закликають в МОЗ.

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