Об этом, как пишет Politeka.net, говорится в срочном предупреждении Министерства здравоохранения.
Так, медики предупреждают, что химикаты, возбудители инфекционных болезней с кладбищ, туалетов, свалок могут оказаться в колодцах и открытых водоемах на территории, подтопленной в результате подрыва ГЭС российскими оккупантами.
Чтобы снизить риск возникновения инфекционных заболеваний на пострадавших территориях Минздрав рекомендует соблюдать ряд правил: пейте только бутилированную или привозную воду, а воду для приготовления пищи и хозяйственных нужд берите только из проверенных источников.
Река или колодец во дворе – больше не проверенные источники воды, как и водопровод, предназначенный для технических целей.
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«Кипятите или дезинфицируйте другим способом воду, взятую для питья, мытья фруктов, ягод или посуды. Однако помните, что кипячение не лишает воду химического загрязнения!», - подчеркивают в Минздраве.
Также специалисты призывают: откажитесь от продуктов, подтопленных водой (даже от консервации).
Кроме того, подвергайте все продукты термической обработке (варку, жарку, запекание), тщательно мойте руки с мылом, а также не одевайтесь в одежду, которая была загрязнена во время подтопления, без предварительной стирки и дезинфекции.
«В последующие 3-5 дней в Херсонской области и подтопленных районах в Запорожье из-за стремительного падения уровня воды будет наблюдаться мор рыбы. Собирать такую рыбу и употреблять (солить или вялить) категорически запрещено! Есть риск заболевания ботулизмом», - говорится в срочном сообщении Минздрава.
В министерстве также заверили, что в областях формируются запасы антибиотиков и сорбентов для лечения острых кишечных инфекций.
«В случае если вы чувствуете боли в животе, рвоту, диарею, повышенную температуру тела и другие необычные симптомы, не прибегайте к самолечению – немедленно обращайтесь к врачу», - призывают в Минздраве.
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