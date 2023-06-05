Так, ПриватБанк оголосив, що деякі українці отримають більше 14 тисяч гривень, пише Politeka.net.

Згідно з повідомленням, ПриватБанк тепер випускає спеціальні картки для отримання державних коштів на оздоровлення дітей, що потребують особливої соціальної уваги та підтримки.

«Батьки дітей, що мають право на отримання такої допомоги, можуть відкрити спеціальну картку в будь якому відділенні банку по всій Україні», - повідомив ПриватБанк.

Кошти для оздоровлення та відпочинку у розмірі п’яти прожиткових мінімумів на кожну дитину (14 165 грн) для дітей віком від 6 до 18 років мають право отримувати родини з дітьми, які опинились в найбільш складних умовах - проживають на територіях, що були в тимчасовій окупації та знаходяться в зоні активних бойових дій, є малозабезпеченими та мають дітей з інвалідністю або із багатодітної сім’ї.

Як розповіли в ПриватБанку, ці гроші будуть зараховані на картку ПриватБанку із спеціальним режимом використання.

Гроші можна використати за цільовим призначенням для придбання путівки на оздоровлення або відпочинок дитини в одному із оздоровчих закладів для дітей, які розташовані у Карпатах.

РанішеКабінет Міністрів прийняв постанову, якою запровадив механізм "гроші ходять за дитиною" при оплаті послуг з оздоровлення та відпочинку дітей, що потребують особливої соціальної уваги та підтримки.

Для того, щоб скористатися послугою, батьки (особи, що їх замінюють), в яких проживають такі діти, зможуть отримати картку із спеціальним режимом використання, на яку будуть зараховані кошти у розмірі п’яти прожиткових мінімумів (14165 грн) для дітей віком 6-18 років.

У 2023 році планується за рахунок Держбюджету забезпечити цими послугами близько 25 тис. дітей.

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