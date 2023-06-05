ПриватБанк объявил, что некоторые украинцы получат более 14 тысяч гривен, пишет Politeka.net.

Согласно сообщению, ПриватБанк теперь выпускает специальные карты для получения государственных средств на оздоровление детей, нуждающихся в особом социальном внимании и поддержке.

«Родители детей, имеющих право на получение такой помощи, могут открыть специальную карточку в любом отделении банка по всей Украине», – сообщил ПриватБанк.

Средства для оздоровления и отдыха в размере пяти прожиточных минимумов на каждого ребенка (14 165 грн) для детей в возрасте от 6 до 18 лет имеют право получать семьи с детьми, оказавшимися в наиболее сложных условиях - проживают на территориях, которые были во временной оккупации и находятся в зоне активных боевых действий, малообеспеченные и имеют детей с инвалидностью или из многодетной семьи.

Как рассказали в ПриватБанке, эти деньги будут зачислены на карту ПриватБанка со специальным режимом использования.

Деньги можно использовать по целевому назначению для приобретения путевки на оздоровление или отдых ребенка в одном из оздоровительных заведений для детей, расположенных в Карпатах.

Ранее Кабинет Министров принял постановление, которым ввел механизм "деньги ходят за ребенком" при оплате услуг по оздоровлению и отдыху детей, нуждающихся в особом социальном внимании и поддержке.

Для того, чтобы воспользоваться услугой, родители (лица, их заменяющие), у которых проживают такие дети, смогут получить карточку со специальным режимом использования, на которую будут зачислены средства в размере пяти прожиточных минимумов (14165 грн) для детей 6 -18 лет.

В 2023 году планируется за счет Госбюджета обеспечить этими услугами около 25 тысяч детей.

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