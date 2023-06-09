Інколи ця боротьба схожа на диво, адже медикам вдається витягати українських воїнів буквально з того світу, пише Politeka.net.
Так, чергове диво сталося у стінах лікарні Мечникова, куди зі страшними пораненнями привезли 48-річного Руслана.
За словами самого воїна, всі думали, що він 200-й.
«Пам’ятає, коли стався вибух поряд казали що він "груз 200", - розповів про Руслана гендиректор Дніпровської обласної лікарні ім. Мечникова Сергій Риженко.
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У чоловіка тяжке поранення під Бахмутом, відірвана рука, пошкоджене відламками та опіками обличчя, десятки відламків в обох ногах, посттравматичний важкий пневмоторакс.
Здавалося, шансів не було, але він вижив і продовжує боротьбу.
Руслану всього 38 років, він з Кіровоградської області, має трьох дітей. В день його поранення народився онук Тимофій.
«Тепер онука побачу своїми очима», - каже після зняття апарата ШВЛ Руслан своїй дружині Оксані.
Воїн мріє,що як тільки йому зроблять протез, він знов сяде на трактор, щоб вирощувати хліб.
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