Кожного дня українські лікарі борються за життя захисників, які віддають за незалежність і свободу України найдорожче.

Інколи ця боротьба схожа на диво, адже медикам вдається витягати українських воїнів буквально з того світу, пише Politeka.net.

Так, чергове диво сталося у стінах лікарні Мечникова, куди зі страшними пораненнями привезли 48-річного Руслана.

За словами самого воїна, всі думали, що він 200-й.

«Пам’ятає, коли стався вибух поряд казали що він "груз 200", - розповів про Руслана гендиректор Дніпровської обласної лікарні ім. Мечникова Сергій Риженко.

У чоловіка тяжке поранення під Бахмутом, відірвана рука, пошкоджене відламками та опіками обличчя, десятки відламків в обох ногах, посттравматичний важкий пневмоторакс.

Здавалося, шансів не було, але він вижив і продовжує боротьбу.

Руслану всього 38 років, він з Кіровоградської області, має трьох дітей. В день його поранення народився онук Тимофій.

«Тепер онука побачу своїми очима», - каже після зняття апарата ШВЛ Руслан своїй дружині Оксані.

Воїн мріє,що як тільки йому зроблять протез, він знов сяде на трактор, щоб вирощувати хліб.

Останні новини України:

Окупанти наступають на чотирьох напрямках і гинуть за "сакральне" місто.

Також повідомлялось, що росіяни вдарили ракетами і дронами, стали відомі наслідки.

Крім того, Politeka.net писала, що росіяни зізналися, хто насправді підірвав Каховську ГЕС.