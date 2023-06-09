Каждый день украинские врачи борются за жизнь защитников, которые отдают за независимость и свободу Украины самое дорогое.

Порой эта борьба похожа на чудо, ведь медикам удается вытаскивать украинских воинов буквально с того света, пишет Politeka.net.

Так, очередное чудо произошло в стенах больницы Мечникова, куда со страшными ранениями привезли 48-летнего Руслана.

По словам самого воина, все думали, что он 200-й.

«Помнит, когда произошел взрыв рядом говорили, что он "груз 200", - рассказал о Руслане гендиректор Днепровской областной больницы им. Мечникова Сергей Рыженко.

У мужчины тяжелое ранение под Бахмутом, оторванная рука, поврежденное обломками и ожогами лицо, десятки отломков в обеих ногах, посттравматический тяжелый пневмоторакс.

Казалось, шансов не было, но он выжил и продолжает борьбу.

Руслану всего 38 лет, он из Кировоградской области, имеет троих детей. В день ранения родился внук Тимофей.

«Теперь внука увижу своими глазами», – говорит, после снятия аппарата ИВЛ Руслан своей жене Оксане.

Воин мечтает, что как только ему сделают протез, он снова сядет на трактор, чтобы выращивать хлеб.

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