Порой эта борьба похожа на чудо, ведь медикам удается вытаскивать украинских воинов буквально с того света, пишет Politeka.net.
Так, очередное чудо произошло в стенах больницы Мечникова, куда со страшными ранениями привезли 48-летнего Руслана.
По словам самого воина, все думали, что он 200-й.
«Помнит, когда произошел взрыв рядом говорили, что он "груз 200", - рассказал о Руслане гендиректор Днепровской областной больницы им. Мечникова Сергей Рыженко.
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У мужчины тяжелое ранение под Бахмутом, оторванная рука, поврежденное обломками и ожогами лицо, десятки отломков в обеих ногах, посттравматический тяжелый пневмоторакс.
Казалось, шансов не было, но он выжил и продолжает борьбу.
Руслану всего 38 лет, он из Кировоградской области, имеет троих детей. В день ранения родился внук Тимофей.
«Теперь внука увижу своими глазами», – говорит, после снятия аппарата ИВЛ Руслан своей жене Оксане.
Воин мечтает, что как только ему сделают протез, он снова сядет на трактор, чтобы выращивать хлеб.
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