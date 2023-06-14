Про рішення стосовно цієї грошової допомоги повіодомили в МінРеінтеграції, пише Politeka.net.

Так, стало відомо, що відбулася нарада з представниками міжнародних гуманітарних організацій щодо грошових виплат населенню, яке постраждало внаслідок техногенної катастрофи на Каховській ГЕС.

За результатами наради міжнародні партнери вирішили підтримати постраждалих грошовими виплатами.

Вже напрацьовано механізм додаткових одноразових виплат постраждалим від підтоплення мешканцям Херсонської та Миколаївської областей.

«Також напрацьовується механізм виплати одноразової грошової допомоги постраждалому населенню від держави», - додали в МінРеінтеграції.

Суму таких грошових виплат буде визначено найближчим часом.

Також зазначається, що перелік населених пунктів і списки громадян, які підпадають під категорії отримання грошових виплат, буде визначено обласними військовими адміністраціями постраждалих регіонів.

Тим часом на Херсонщині триває ліквідація наслідків підриву російськими окупантами Каховської ГЕС.

Підтопленими залишаються 28 населених пунктів правобережної Херсонщини. У селах Ольгівка, Миколаївка, Львово та Бургунка Тягинської територіальної громади відступила вода, а також у Степанівці Херсонської територіальної громади та Бобровий Кут і Заповіт Калинівської територіальної громади.

Щодо ситуації на окупованій території Херсонщини – є багато повідомлень про загиблих і зниклих безвісти.

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