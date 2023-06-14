О решениях по поводу этой денежной помощи сообщили в МинРеинтеграции, пишет Politeka.net.

Так, стало известно, что состоялось совещание с представителями международных гуманитарных организаций по денежным выплатам населению, пострадавшему в результате техногенной катастрофы на Каховской ГЭС.

По результатам совещания международные партнеры решили поддержать пострадавших денежными выплатами.

Уже разработан механизм дополнительных единовременных выплат пострадавшим от подтопления жителям Херсонской и Николаевской областей.

"Также нарабатывается механизм выплаты единовременной денежной помощи пострадавшему населению от государства", - добавили в Минреинтеграции.

Сумма таких денежных выплат будет определена в ближайшее время.

Также отмечается, что перечень населенных пунктов и списки граждан, подпадающих под категории получения денежных выплат, будут определены областными военными администрациями пострадавших регионов.

Тем временем в Херсонской области продолжается ликвидация последствий подрыва российскими оккупантами Каховской ГЭС.

Подтопленными остаются 28 населенных пунктов правобережной Херсонщины. В селах Ольговка, Николаевка, Львов и Бургунка Тягинского территориального общества отступила вода, а также в Степановке Херсонской территориальной громады и Бобровый Кут и Завет Калиновской территориальной громады.

Относительно ситуации на оккупированной территории Херсонщины - есть много сообщений о погибших и пропавших без вести.

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