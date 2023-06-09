Почалися перші виплати грошової допомоги у межах програми єВідновлення, пише Politeka.net.

Про це заявив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль. За його словами, першими, хто отримав грошову допомогу, стали люди з Київщина і Донеччини.

Загалом, за його словами, українці подали понад 17,3 тис. заяв на допомогу з відновлення пошкодженого майна. Уряд уже виділив на це 4,4 млрд грн.

У свою чергу Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України повідомляє, що грошову допомогу для дрібного ремонту власного житла отримають 8 заявників з Ірпінської громади Київської області та Селидівської громади Донеччини. Загальна сума нарахованих коштів складає понад 847 тисяч гривень.

Також у міністерстві підкреслили, що старт виплат цієї грошової допомоги можливий тільки після створення комісій у громадах та оперативно розглянутих заяв. Загалом, станом на 8 червня, в Україні створено 444 комісії.

«Гроші є, і зараз багато залежить від місцевого самоврядування, від швидкості створення комісій, прийому заявок та оцінювання збитків. Громади, підключені до реєстру пошкодженого та зруйнованого житла, вже найближчим часом зможуть отримувати кошти. Уряд затвердив формулу обчислення суми компенсації….», - повідомляв член Комітету фінансів Олексій Леонов.

Нагадаємо, грошову допомогу можна буде витратити на будівельну продукцію, якщо людина збирається зводити новий будинок, або на замовлення будівельних робіт у компаній, що є учасниками програми «єВідновлення».

«Якщо ж багатоквартирний будинок зазнав масштабних руйнувань: наприклад, обвалилась ціла секція чи зруйновані сходові клітини, входи, ліфтові шахти, то такий будинок держава буде відбудовувати централізовано й індивідуальні компенсації не надаватимуться. Найближчим часом уряд спільно з парламентом ухвалить рішення про виділення фінансування на відбудову до 100 таких будинків, - уточнювала щодо грошової допомоги «єВідновлення» голова Комітету Верховної Ради України з питань бюджету Роксолана Підласа.

Водночас, триває реалізація і першого етапу програми «єВідновлення», у рамках якого українці можуть отримати грошову допомогу на поточний ремонт житла.

єВідновлення — це грошова допомога від держави на ремонт житла, пошкодженого через бойові дії. Максимальна сума компенсації - 200 тис.грн.

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