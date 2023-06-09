Начались первые выплаты денежной помощи в рамках программы єВідновлення, пишет Politeka.net.

Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. По его словам, первыми, кто получил денежную помощь, стали люди из Киевщины и Донбасса.

В общей сложности, по его словам, украинцы подали более 17,3 тыс. заявлений на помощь по восстановлению поврежденного имущества. Правительство уже выделило на это 4,4 млрд. грн.

В свою очередь Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры Украины сообщает, что денежную помощь для мелкого ремонта собственного жилья получат 8 заявителей из Ирпенской общины Киевской области и Селидовской общины Донбасса. Общая сумма начисленных средств составляет более 847 тысяч гривен.

Также в министерстве подчеркнули, что старт выплат этой денежной помощи только после создания комиссий в общинах и оперативно рассмотренных заявлений. Всего по состоянию на 8 июня в Украине создано 444 комиссии.

«Деньги есть, и сейчас многое зависит от местного самоуправления, от скорости создания комиссий, приема заявок и оценки убытков. Общества, подключенные к реестру поврежденного и разрушенного жилья, уже в ближайшее время получат средства. Правительство утвердило формулу исчисления суммы компенсации…», - сообщал член Комитета финансов Алексей Леонов.

Напомним, денежную помощь можно будет потратить на строительную продукцию, если человек собирается возводить новый дом, или на заказ строительных работ у компаний, являющихся участниками программы «єВідновлення».

"Если же многоквартирный дом испытал масштабные разрушения: например, обрушилась целая секция или разрушены лестничные клетки, входы, лифтовые шахты, то такое здание государство будет отстраивать централизованно и индивидуальные компенсации не будут предоставляться. В ближайшее время правительство совместно с парламентом примет решение о выделении финансирования на восстановление до 100 таких домов", - уточняла по поводу денежной помощи «єВідновлення» председатель Комитета Верховной Рады Украины по бюджету Роксолана Пидласа.

В то же время продолжается реализация и первого этапа программы «єВідновлення», в рамках которого украинцы могут получить денежную помощь на текущий ремонт жилья.

єВідновлення - это денежная помощь от государства на ремонт жилья, поврежденного из-за боевых действий. Максимальная сумма компенсации – 200 тыс.грн.

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