Начались первые выплаты денежной помощи в рамках программы єВідновлення, пишет Politeka.net.
Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. По его словам, первыми, кто получил денежную помощь, стали люди из Киевщины и Донбасса.
В общей сложности, по его словам, украинцы подали более 17,3 тыс. заявлений на помощь по восстановлению поврежденного имущества. Правительство уже выделило на это 4,4 млрд. грн.
В свою очередь Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры Украины сообщает, что денежную помощь для мелкого ремонта собственного жилья получат 8 заявителей из Ирпенской общины Киевской области и Селидовской общины Донбасса. Общая сумма начисленных средств составляет более 847 тысяч гривен.
"Танцевали, как украинцы": Данилко показал британский шоу-балет в вышиванках, с которым выходил на сцену Евровидения
ВСУ метко ударили по логову кадыровцев: уже до Бахмута не дойдут
В Херсоне оккупанты накрыли огнем места эвакуации людей, кадры: известно о пострадавших
Сильный взрыв сотряс Днепр: окна вылетели на середину улицы
"Четыре ракеты залетело в город": россияне нанесли новый подлый удар
Также в министерстве подчеркнули, что старт выплат этой денежной помощи только после создания комиссий в общинах и оперативно рассмотренных заявлений. Всего по состоянию на 8 июня в Украине создано 444 комиссии.
«Деньги есть, и сейчас многое зависит от местного самоуправления, от скорости создания комиссий, приема заявок и оценки убытков. Общества, подключенные к реестру поврежденного и разрушенного жилья, уже в ближайшее время получат средства. Правительство утвердило формулу исчисления суммы компенсации…», - сообщал член Комитета финансов Алексей Леонов.
Напомним, денежную помощь можно будет потратить на строительную продукцию, если человек собирается возводить новый дом, или на заказ строительных работ у компаний, являющихся участниками программы «єВідновлення».
"Если же многоквартирный дом испытал масштабные разрушения: например, обрушилась целая секция или разрушены лестничные клетки, входы, лифтовые шахты, то такое здание государство будет отстраивать централизованно и индивидуальные компенсации не будут предоставляться. В ближайшее время правительство совместно с парламентом примет решение о выделении финансирования на восстановление до 100 таких домов", - уточняла по поводу денежной помощи «єВідновлення» председатель Комитета Верховной Рады Украины по бюджету Роксолана Пидласа.
В то же время продолжается реализация и первого этапа программы «єВідновлення», в рамках которого украинцы могут получить денежную помощь на текущий ремонт жилья.
єВідновлення - это денежная помощь от государства на ремонт жилья, поврежденного из-за боевых действий. Максимальная сумма компенсации – 200 тыс.грн.
Последние новости Украины:
"Нафтогаз" доконал потребительницу странными претензиями.
Цены на популярный продукт достигли нового рекорда.
В "Укрэнерго" рассказали, что будет со светом в домах украинцев после подрыва Каховской ГЭС.