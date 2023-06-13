«Нафтогаз України» зробив важливе пояснення щодо рахунків і оплати за газ.

Так, «Нафтогаз» повідомив, що в українців є можливість сплатити за спожитий газ, не виходячи з дому.

«Швидко отримати рахунок і відразу оплатити його можна в особистому кабінеті», - зазначили в «Нафтогазі».

Також в «Нафтогазі» оприлюднили інструкцію реєстрації. Спочатку треба зайти на сторінку gas.ua, потім у правому верхньому куті натиснути на кнопку «Особистий кабінет», далі — «Зареєструватися».

Потім необхідно ввести номер особового рахунку (9-значний номер, який можна знайти на платіжці) і перші три літери прізвища.

«Оберіть зручний для вас спосіб реєстрації — через Google, Facebook, електронну пошту або за номером телефону», - додали в «Нафтогазі».

Пароль, який буде створено, необхідний такий, щоб в ньому було не менше ніж з 8 символів, великі та малі латинські літери, а також цифри.

«Пройдіть додаткову верифікацію за мобільним номером телефону», - повідомили в «Нафтогазі» про останній крок для створення особистокого кабінету у ГК «Нафтогаз України».

У свою чергу одна зі споживачок звернулася до «Нафтогазу» за поясненням щодо неприємної ситуації у Дніпрі.

«Поясніть, будь ласка, що коїться з доставкою за газ у м. Дніпро. Є небагато інформації, що до 31.05.23 сплатити одним, а з 1.06.23 дніпровська філія. Цікаво, що рахунок до сплати "бившим", а саме айбан, теж різний. Номери телефонів у Дніпро вказані на сайті не відповідають. Тиша повна, а гроші в додатку вже червоним написані», - розповіла жінка.

Додамо, раніше «Нафтогаз» попередив, що у зв’язку з переходом АТ «Харківміськгаз» , АТ «Криворіжгаз», АТ «Дніпрогаз», АТ «Донецькоблгаз», АТ «Харківгаз», та Кропивницька філія ГАЗМЕРЕЖІ (АТ «Кіровоградгаз») до групи НАК «Нафтогаз України», сервіси обліку та оплати використаного газу для абонентів цих компаній будуть надаватись ГК «Нафтогаз України».

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