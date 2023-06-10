«Нафтогаз України» нагадав українцям про можливість платити за спожитий газ менше.

Так, у «Нафтогазі» підкреслили, що є можливість оформити субсидію на оплату спожитих об'ємів газу, пише Politeka.net.

«Для цього рекомендуємо подати заяву у паперовому вигляді у територіальному відділенні Пенсійного фонду України за місцем реєстрації або фактичного проживання. Або звернутись онлайн за допомогою єдиного порталу державних послуг Дія та через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду», - повідомили в Нафтогазі.

Також у «Нафтогазі» зазначили, що для уточнення алгоритму з оформлення субсидії необхідно звернутись до пенсійного фонду України.

Крім того у «Нафтогаз України» повідомили, що треба зробити, щоб отримати допомогу від держави.

Так, споживач газу повинен надати заяву про призначення та надання житлової субсидії; декларацію про доходи та витрати осіб, які звернулися за призначенням житлової субсидії.

Крім того, за потреби, можуть бути також додані: договір наймання (оренди) житла (за наявності); довідки про доходи (у разі зазначення у декларації доходів, інформація про які відсутня у ДФС, ПФУ; інші документи, які необхідні для розгляду питання (у разі потреби), наприклад, документами, що підтверджують не проживання особи за місцем реєстрації.

«Особисто можна подати заяву у паперовому вигляді у територіальному відділенні Пенсійного фонду України за місцем реєстрації або фактичного проживання», - зазначили в «Нафтогазі».

Крім того, заявку на отримання субсидії можна подати онлайн у «Дія» та через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду.

Для цього необхідно: зареєструватися чи авторизуватися на diia.gov.ua за допомогою електронного підпису або BankID;обрати у меню «Послуги» розділ «Пенсії, пільги та допомога» Заяву на субсидію; заповнити дані та перевірити їх коректність; завантажити необхідні копії документів для отримання субсидії.

Останні новини України:

Нову грошову допомогу вже почали виплачувати - хто має право.

Також повідомлялось, що клієнт "Нафтогаза" страждає від погроз, що відбувається.

Крім того, Politeka.net писала, що буде з цінами на продукти після підвищення тарифу на електроенергію.