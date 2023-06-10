"Нафтогаз Украины" напомнил украинцам о возможности платить за потребленный газ меньше.

Так, в "Нафтогазе" подчеркнули, что есть возможность оформить субсидию на оплату потребленных объемов газа, пишет Politeka.net.

«Для этого рекомендуем подать заявление в бумажном виде в территориальном отделении Пенсионного фонда Украины по месту регистрации или фактического проживания. Или обратиться онлайн с помощью единого портала государственных услуг Дия и через веб-портал электронных услуг Пенсионного фонда», - сообщили в Нафтогазе.

Также в «Нафтогазе» отметили, что для уточнения алгоритма оформления субсидии необходимо обратиться в пенсионный фонд Украины.

Кроме того, в «Нафтогаз Украины» сообщили, что нужно сделать, чтобы получить помощь от государства.

Так, потребитель газа должен предоставить заявление о назначении и предоставлении жилищной субсидии; декларацию о доходах и расходах лиц, обратившихся за назначением жилищной субсидии.

Кроме того, при необходимости могут быть также добавлены: договор найма (аренды) жилья (при наличии); справки о доходах (в случае указания в декларации доходов, информация о которых отсутствует в ГФС, ПФУ; другие документы, необходимые для рассмотрения вопроса (в случае необходимости), например, документами, подтверждающими не проживание лица по месту регистрации.

"Лично можно подать заявление в бумажном виде в территориальном отделении Пенсионного фонда Украины по месту регистрации или фактического проживания", - отметили в "Нафтогазе".

Кроме того, заявку на получение субсидии можно подать онлайн в "Дие" и через вебпортал электронных услуг Пенсионного фонда.

Для этого необходимо: зарегистрироваться или авторизоваться на diia.gov.ua с помощью электронной подписи или BankID; выбрать в меню «Услуги» раздел «Пенсии, льготы и помощь» Заявление на субсидию; заполнить данные и проверить их корректность; скачать необходимые копии документов для получения субсидии.

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