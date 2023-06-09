Так, «Нафтогаз України» порадив у такому випадку оформити субсидію, пише Politeka.net.
«Подати заявку на отримання допомоги від держави можна у зручний для вас спосіб. Особисто можна подати заяву у паперовому вигляді у територіальному відділенні Пенсійного фонду України за місцем реєстрації або фактичного проживання», - зазначили в «Нафтогазі».
Також у «Нафтогазі» уточнили, що виплата субсидій проводиться на банківські картки або готівкою через «Укрпошту».
«Перевірити стан субсидії в домогосподарстві можна на сайті Єдиного державного реєстру отримувачів субсидій Міністерства соціальної політики», - додали у «Нафтогазі».
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У свою чергу українці вирішили внести ясність щодо порад «Нафтогазу». З’ясувалось, що деякі вже намагалися оформити таку субсидію, але їм не вдалося.
«Субсидії тільки пенсіонерам, ну і звісно малозабезпеченим сім'ям. Так от, я подала на субсидію, бо чоловік попав під скорочення штату. П'ять місяців був на біржі праці, а потім сказали іти та подавати на субсидію але нам відмовили, бо треба щоб чоловік був працюючим. А тепер скажіть – от на чорта мені та субсидія якби мій чоловік працював би. Де ту роботу зараз знайдеш у 59 років, тай зі здоров'ям проблеми»,
«Всі сиділи і чекали, коли ви запропонуєте (для тих у кого скрутне становище) оформити субсидію»,
«Субсидію не всім дають, особливо працюючим пенсіонерам»,
«Субсидії оплачують із грошей, виплачених тими, хто не має субсидії. Тому й ціни за послуги божевільні. Потрібно заплатити за себе та ще за субсидіанта. І неважливо, скільки ти заробляєш. Нема субсидії, плати. Це я до того, що деякі й досі не знають, з чого сплачуються субсидії. Чим більше субсидіантів, тим більше платитимуть інші. І неважливо, що дохід у них, можливо, ще менший, ніж у субсидіантів», - діляться своїми думками українці.
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