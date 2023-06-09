«Нафтогаз Украины» сообщил, что делать украинцам, у которых нет возможности платить за коммунальные услуги в полном объеме.

Так, "Нафтогаз Украины" посоветовал в таком случае оформить субсидию, пишет Politeka.net.

«Подать заявку на получение помощи от государства можно удобным для вас способом. Лично можно подать заявление в бумажном виде в территориальном отделении Пенсионного фонда Украины по месту регистрации или фактического проживания», - отметили в «Нафтогазе».

Также в «Нафтогазе» уточнили, что выплата субсидий производится на банковские карты или наличными через «Укрпочту».

"Проверить состояние субсидии в домохозяйстве можно на сайте Единого государственного реестра получателей субсидий Министерства социальной политики", - добавили в "Нафтогазе".

В свою очередь украинцы решили внести ясность в советы «Нафтогаза». Выяснилось, что некоторые пытались оформить такую ​​субсидию, но им не удалось.

«Субсидии только пенсионерам, ну и, конечно, малообеспеченным семьям. Так вот, я подала на субсидию, потому что муж попал под сокращение штата. Пять месяцев был на бирже труда, а потом сказали идти и подавать на субсидию, но нам отказали, потому что нужно, чтобы муж был работающим. А теперь скажите – вот на черта мне та субсидия, если бы мой муж работал бы. Где ту работу сейчас найдешь в 59 лет, да со здоровьем проблемы»,

«Все сидели и ждали, когда вы предложите (для тех у кого затруднительное положение) оформить субсидию»,

«Субсидию не всем дают, особенно работающим пенсионерам»,

«Субсидии оплачивают из денег, выплаченных теми, кто не имеет субсидии. Потому и цены за услуги сумасшедшие. Нужно заплатить за себя и за субсидианта. И неважно, сколько ты зарабатываешь. Нет субсидии, платы. Это я к тому, что некоторые до сих пор не знают, с чего уплачиваются субсидии. Чем больше субсидиантов, тем больше будут платить другие. И неважно, что доход у них, возможно, еще меньше, чем у субсидиантов» , - делятся своими мыслями украинцы.

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