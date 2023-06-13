«Нафтогаз Украины» сделал важное объяснение относительно счетов и оплаты за газ.

Так, «Нафтогаз» сообщил, что у украинцев есть возможность оплатить потребленный газ, не выходя из дома.

"Быстро получить счет и сразу оплатить его можно в личном кабинете", - отметили в "Нафтогазе".

Также в "Нафтогазе" обнародовали инструкцию регистрации. Сначала нужно зайти на страницу gas.ua, затем в правом верхнем углу нажать кнопку «Личный кабинет», далее — «Зарегистрироваться».

Затем необходимо ввести номер лицевого счета (9-значный номер, который можно найти на платежке) и первые три буквы фамилии.

"Выберите удобный для вас способ регистрации - через Google, Facebook, электронную почту или по номеру телефона", - добавили в "Нафтогазе".

Пароль, который будет создан, необходим такой, чтобы в нем было не менее 8 символов, прописные и строчные латинские буквы, а также цифры.

"Пройдите дополнительную верификацию по мобильному номеру телефона", - сообщили в "Нафтогазе" о последнем шаге для создания личного кабинета в ГК "Нафтогаз Украины".

В свою очередь одна из потребительниц обратилась в «Нафтогаз» за объяснением по поводу неприятной ситуации в Днепре.

«Объясните, пожалуйста, что происходит с доставкой за газ в г. Днепр. Есть немного информации, что до 31.05.23 уплатить одним, а с 1.06.23 днепровский филиал. Интересно, что счет к оплате "бывшим", а именно айбан, тоже разный. Номера телефонов в Днепре указанные на сайте не отвечают. Тишина полная, а деньги в приложении уже красным написаны», – рассказала женщина.

Добавим, ранее "Нафтогаз" предупредил, что в связи с переходом АО "Харьковгоргаз", АО "Криворожгаз", АО "Днепрогаз", АО "Донецкоблгаз", АО "Харьковгаз", и Кропивницкий филиал ГАЗСЕТИ (АО "Кировоградгаз") в группу НАК «Нефтогаз Украины», сервисы учета и оплаты использованного газа для абонентов этих компаний будут предоставляться ГК «Нефтегаз Украины».

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