Так, на сторінці "Нафтогаз України" одна зі споживачок повідомила про дивну ситуацію, пише Politeka.net.

«Ваші співробітники обіцяли, що після 12.06 в особистому кабінеті будуть коректні дані, нажаль замість цьго виправили на показники, якіх не було. Показники в мене нікто не знімав, контролери не приходили, що за самовправство? Додаю скрін з кабінету, та фото показників на сьогодні (13.06.23), по ньому можно побачити що нарахування вигадані!», - розповіла жінка.

Жінка також вимагає від «Нафтогаза» вказати коректні дані і суму боргу.

У свою чергу «Нафтогаз», реагуючи на скаргу, запропонували клієнтчі вказати в особистих повідомленнях номер особового рахунку, ПІБ його власника та повну адресу помешкання.

«Спробуємо разом розібратися в ситуації», - зазначили в «Нафтогазі.

Додамо, ще одна споживачка загу розповіла, що в неї в особистому кабінет знову не співпадають показники об'єму газу.

«Облгаз виставляє на 7 кубів більше. Це знов повторюється», - повідомила клієнтка.

У «Нафтогазі» у відповідь зазначили:

«Нам дуже прикро, що виникла така ситуація. Для перевірки інформації, будь ласка, надайте в приватні повідомлення номер особового рахунку та повну адресу….».

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Також повідомлялось, що "Нафтогаз" зробив роз'яснення, як платити за газ менше.

Крім того, "Нафтогаз" доконав жінку дивними претензіями.