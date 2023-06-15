Так, на странице "Нафтогаз Украины" одна из потребительниц сообщила о странной ситуации, пишет Politeka.net.
«Ваши сотрудники обещали, что после 12.06 в личном кабинете будут корректные данные, к сожалению вместо этого исправили на показатели, которых не было. Показатели у меня никто не снимал, контролеры не приходили, что за самоуправство? Добавляю скрин из кабинета, и фото показателей на сегодня (13.06.23), по нему можно увидеть, что начисления выдуманы!», - рассказала женщина.
Женщина также требует от "Нафтогаза" указать корректные данные и сумму долга.
В свою очередь, «Нафтогаз», реагируя на жалобу, предложили клиенту указать в личных сообщениях номер лицевого счета, ФИО его владельца и полный адрес помещения.
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"Попробуем вместе разобраться в ситуации", - отметили в "Нафтогазе".
Добавим, еще одна потребительница рассказала, что у нее в личном кабинете снова не совпадают показатели объема газа.
«Облгаз выставляет на 7 кубов больше. Это снова повторяется», - сообщила клиентка.
В «Нафтогазе» ответили:
«Нам очень жаль, что возникла такая ситуация. Для проверки информации, пожалуйста, передайте в личные сообщения номер лицевого счета и полный адрес…».
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Потребители жестко поставили "Нафтогаз" на место.
Также сообщалось, что "Нафтогаз" разъяснил, как платить за газ меньше.
Кроме того, "Нафтогаз" доконал женщину странными претензиями.