Так, на странице "Нафтогаз Украины" одна из потребительниц сообщила о странной ситуации, пишет Politeka.net.

«Ваши сотрудники обещали, что после 12.06 в личном кабинете будут корректные данные, к сожалению вместо этого исправили на показатели, которых не было. Показатели у меня никто не снимал, контролеры не приходили, что за самоуправство? Добавляю скрин из кабинета, и фото показателей на сегодня (13.06.23), по нему можно увидеть, что начисления выдуманы!», - рассказала женщина.

Женщина также требует от "Нафтогаза" указать корректные данные и сумму долга.

В свою очередь, «Нафтогаз», реагируя на жалобу, предложили клиенту указать в личных сообщениях номер лицевого счета, ФИО его владельца и полный адрес помещения.

"Попробуем вместе разобраться в ситуации", - отметили в "Нафтогазе".

Добавим, еще одна потребительница рассказала, что у нее в личном кабинете снова не совпадают показатели объема газа.

«Облгаз выставляет на 7 кубов больше. Это снова повторяется», - сообщила клиентка.

В «Нафтогазе» ответили:

«Нам очень жаль, что возникла такая ситуация. Для проверки информации, пожалуйста, передайте в личные сообщения номер лицевого счета и полный адрес…».

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Потребители жестко поставили "Нафтогаз" на место.

Также сообщалось, что "Нафтогаз" разъяснил, как платить за газ меньше.

Кроме того, "Нафтогаз" доконал женщину странными претензиями.