Так, одна клиентка сообщила «Нафтогазу», что был выставлен долг, которого, якобы, не может быть.

«Выставили долг родителям. Все оплачено. Ужас» , - рассказала женщина на официальной странице «Нафтогаз Украина» в Facebook.

В свою очередь другая клиентка сообщила, что у нее не прошла оплата за три месяца:

"В мае не оплатила, потому что непонятно куда эти деньги ушли. Уплачивала как обычно, через Приват24. Скажите, пожалуйста, что делать?"

Еще одна женщина рассказала, что облгаз завышает показатели:

«У меня снова в личном кабинете не совпадают показатели объема газа между моими и показателями облгаза. Облгаз выставляет на 7 кубов больше. Это снова повторяется».

Добавим, компания ГК «Нафтогаз Украины» является поставщиком газа и не насчитывает объемы газа. Именно облгазы (операторы ГРМ) отвечают за учет и начисление объемов газа.

«Если Вы не согласны с начислениями и объемами, которые нам передал Ваш облгаз – обратитесь к ним. Затем, если по Вашему счету оператор ГРМ произведет корректировку объемов, то они должны передать эти данные нам. После того, как мы получим эти данные, по Вашему лицевому счету будет произведен перерасчет, но в следующем месяце после месяца получения скорректированных объемов», - объяснял «Нафтогаз» возмущенным клиентам.

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