Згідно з повідомленням «Ощадбанку», тепер українцям доступна нова корисна послуга, пише Politeka.net.
Так, у терміналах Ощадбанку з’явилась можливість сформувати й роздрукувати акт звірки, довідку про відсутність заборгованості та рахунок на оплату від Газопостачальна компанія "Нафтогаз України".
«Послуга є безкоштовною. Для здійснення операції достатньо ввести номер особового рахунку та вказати прізвище. Крім того, в терміналах можна оплачувати рахунки за спожитий газ прямо в меню послуги», - повідомили в «Ощадбанку».
Додамо, тим часом деякі клієнти «Ощадбанку» повідомляють про труднощі, з якими зтикнулися, користуючись послугами банку.
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Так, за словами одного з українців, виникли проблеми з відкриттям рахнку:
«Третій тиждень Ощадбанк відкриває рахунок для пенсіонера! Це як так можна працювати?».
Ще один клієнт скржиться на проблему з платежем.
«Не пройшов платіж в інтернет магазині за кордоном. Що робити?».
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