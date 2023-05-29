Так, «Ощадбанк» повідомив, що буде з платіжними картками, термін яких закінчився з лютого 2022-го року, пише Politeka.net.
«Ми розуміємо, що не у кожного українця зараз є можливість обміняти картку, в якої спливає термін дії, на нову. Прийнято рішення, що вирішить це питання», - йдеться у повідомленні «Ощадбанку».
Отже, «Ощадбанк» оголосив, що вирішено автоматично продовжити до 31 серпня 2023 року термін дії платіжних карток, термін яких закінчується з лютого 2022 року.
«Банк продовжив термін дії карток до 31.08.23 та ними можна користуватися як і раніше. Також безліч операцій можна проводити онлайн в нашому додатку Ощад», - додали в «Ощадбанку».
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Також у «Ощадбанку» зробили пояснення щодо оплати в інтернеті.
«При здійсненні оплати в інтернеті, потрібно вводити термін дії який вказаний на картці», - пояснили в «Ощаді».
Для детальної перевірки щодо можливості дистанційного перевипуску картки в «Ощадбанку» порекомендували з фінансового номеру телефону до контакт-центру.
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