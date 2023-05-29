"Ощадбанк" оголосив про важливе рішення, про яке повинні знати українці.

Так, «Ощадбанк» повідомив, що буде з платіжними картками, термін яких закінчився з лютого 2022-го року, пише Politeka.net.

«Ми розуміємо, що не у кожного українця зараз є можливість обміняти картку, в якої спливає термін дії, на нову. Прийнято рішення, що вирішить це питання», - йдеться у повідомленні «Ощадбанку».

Отже, «Ощадбанк» оголосив, що вирішено автоматично продовжити до 31 серпня 2023 року термін дії платіжних карток, термін яких закінчується з лютого 2022 року.

«Банк продовжив термін дії карток до 31.08.23 та ними можна користуватися як і раніше. Також безліч операцій можна проводити онлайн в нашому додатку Ощад», - додали в «Ощадбанку».

Також у «Ощадбанку» зробили пояснення щодо оплати в інтернеті.

«При здійсненні оплати в інтернеті, потрібно вводити термін дії який вказаний на картці», - пояснили в «Ощаді».

Для детальної перевірки щодо можливості дистанційного перевипуску картки в «Ощадбанку» порекомендували з фінансового номеру телефону до контакт-центру.

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