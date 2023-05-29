Так, Ощадбанк сообщил, что будет с платежными карточками, срок которых истек с февраля 2022-го года, пишет Politeka.net.
«Мы понимаем, что не у каждого украинца сейчас есть возможность обменять карточку, у которой истекает срок действия, на новую. Принято решение, которое решит этот вопрос», - говорится в сообщении Ощадбанка.
Итак, Ощадбанк объявил, что решено автоматически продлить до 31 августа 2023 года срок действия платежных карт, срок которых истекает с февраля 2022 года.
«Банк продлил срок действия карт до 31.08.23 и ими можно пользоваться по-прежнему. Также множество операций можно проводить онлайн в нашем приложении Ощад», – добавили в «Ощадбанке».
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Также в Ощадбанке сделали объяснения по оплате в интернете.
«При осуществлении оплаты в интернете, нужно вводить срок действия, указанный на карточке», - объяснили в «Ощаде».
Для детальной проверки возможности дистанционного перевыпуска карты в «Ощадбанка» порекомендовали с финансового номера телефона в контакт-центр.
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