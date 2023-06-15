Согласно сообщению Ощадбанка, теперь украинцам доступна новая полезная услуга, пишет Politeka.net.

Так, в терминалах Ощадбанка появилась возможность сформировать и распечатать акт сверки, справку об отсутствии задолженности и счет на оплату от Газоснабжающей компании "Нафтогаз Украины".

«Услуга бесплатная. Для совершения операции достаточно ввести номер лицевого счета и указать фамилию. Кроме того, в терминалах можно оплачивать счета за потребленный газ прямо в меню услуги», – сообщили в «Сбербанке».

Добавим, между тем некоторые клиенты Ощадбанка сообщают о трудностях, с которыми столкнулись, пользуясь услугами банка.

Так, по словам одного из украинцев, возникли проблемы с открытием счета:

«Третью неделю Ощадбанк открывает счет для пенсионера! Это как так можно работать?».

Еще один клиент жалуется на проблему с платежом.

«Не прошел платеж в интернет магазине за границей. Что делать?".

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