«Нафтогаз Украины» объяснил, куда украинцам обращаться, если они не согласны с начислениями и объемами.

Таким образом, «Нафтогаз» отреагировал на новые жалобы клиентов, пишет Politeka.net.

«Вы бы сначала решили проблему с фейковыми долгами»,

«Теперь уже "новый"-старый поставщик рисует долги. Почему я должен оплачивать лишних 220 кубометров?»,

«За доставку газа насчитали сумму не за 12 месяцев, а за 13. С каких пор, как год имеет 13 месяцев? Слов не подобрать...», - возмущаются потребители газа на официальной странице "Нефтегаза" в Facebook.

В «Нафтогазе», реагируя на жалобы, заверили, что компания ГК «Нафтогаз Украины» является поставщиком газа и не насчитывает объемы газа.

«Именно облгазы (операторы ГРМ) отвечают за учет и начисление объемов газа. Показатели счетчика ежемесячно поступают Вашему оператору ГРМ», – подчеркнули в «Нафтогазе».

Если человек не согласен с начислениями и объемами, которые передал «Нафтогазу» облгаз, необходимо обращаться именно к ним.

«Потом если по Вашему счету оператор ГРМ произведет корректировку объемов, то они должны передать эти данные нам. После того, как мы получим эти данные, по Вашему лицевому счету будет произведен перерасчет, но в следующем месяце после месяца получения скорректированных объемов», - пояснили в ГК «Нафтогаз».

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