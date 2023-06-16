«Нафтогаз» отметил, что наступило лето, время каникул и отдыха, и именно в этот период многие дети остаются без присмотра взрослых.

Поэтому малышам нужно напомнить правила пользования газовыми приборами, подчеркивают в «Нафтогазе».

В «Нафтогазе» подчеркивают, что дети дошкольного возраста ни в коем случае не должны пользоваться газом.

«Сначала зажигай спичку, а затем включай газ. Во время зажигания газа нельзя наклоняться низко к горелке и нужно убедиться нет ли вблизи предметов, которые способны гореть (бумага, тряпка, штора)», - напоминают в «Нафтогазе».

Также в «Нафтогазе» подчеркивают, что для того чтобы полностью перекрыть газ, нужно закрыть вентиль, а газовая плита всегда должна быть под наблюдением.

«После использования следует сразу перекрыть газ. Почувствовал запах газа - закрой вентиль на кране и открой окно. Вызвать аварийную службу газа можно по телефону «104», – озвучили в «Нафтогазе» еще одни правила, которые могут спасти жизнь.

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