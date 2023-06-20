Про це, як пише Politeka.net, зазначають в «Укренерго», повідомляючи про поточну ситуацію в енергосистемі.

Енергетики підкреслюють, що навантаження на енергосистему зростає, а ремонти на атомних і теплоелектростанціях тривають. Цього року, підкреслюють в «Укренерго», вони значно складніші.

«Не зупиняються і наші ремонти високовольтних мереж, над якими щодня працюють більше тисячі ремонтників Укренерго. Їм потрібно трохи вашого розуміння і допомоги», - звернулися в «Укренерго» до українців.

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Також повідомляється, що ремонти цього літа дуже складні, адже місяці ракетних і дронових атак на енергосистему значно її ослабили.

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«Внаслідок масованих російських атак зазнали пошкоджень 43% магістральних мереж – підстанцій та ліній електропередачі, що транспортують великі обсяги електрики від електростанцій до мереж обленерго. При цьому 70% із пошкоджених підстанцій були атаковані щонайменше два рази», - пояснили в «Укренерго».

Зі слів енергетиків, до терору росіян якщо виходила з ладу високовольтна лінія, споживачів можна було заживити за резервною схемою, за допомогою інших дублюючих ліній. І таких резервних схем було кілька.

Але зараз так зробити вже неможна, адже працюючих ділянок електромереж стало менше через великий обсяг пошкоджень, завданих окупантами. Таким чином стало і менше варіантів перемикання споживачів на резервні схеми живлення, і вціліле обладнання підстанцій має удвічі більше навантаження.

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«Крім того, обладнання під час атаки іноді отримує приховані дефекти, які непомітні при першому огляді. Але під час збільшення навантаження такий пристрій виходить з ладу, а швидко замінити його неможливо», - пояснюють в «Укренерго».

Українців просять продовжувати ощадливо і по черзі використовувати енергоємні електроприлади, особливо в час вечірнього максимуму споживання - з 19 по 22 годину.

У свою чергу, українці, коментуючи заяву «Укренерго», припустили, що це натяк на майбутні відключення світла.

«Ви натякаєте, що будуть відключення електроенергії?».

Інші з гіркотою зазначають, що такы реалії енерготичної системи України:

«Це реальність. Мої хлопці під обстрілами лагодять ВЛ».

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Крім того, Politeka.net писала, як менше платити за світло.