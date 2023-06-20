В "Укрэнерго" рассказал, что пик потребления набирает обороты вместе с поднятием столбика термометра.

Об этом, как пишет Politeka.net, отмечают в "Укрэнерго" , сообщая о текущей ситуации в энергосистеме.

Энергетики подчеркивают, что нагрузка на энергосистему растет, а ремонты на атомных и теплоэлектростанциях продолжаются. В этом году, подчеркивают в «Укрэнерго», они гораздо сложнее.

«Не останавливаются и наши ремонты высоковольтных сетей, над которыми ежедневно трудятся более тысячи ремонтников Укрэнерго. Им нужно немного вашего понимания и помощи», - обратились в «Укрэнерго» к украинцам.

Также сообщается, что ремонты этим летом очень сложные, ведь месяцы ракетных и дроновых атак на энергосистему значительно ее ослабили.

«В результате массированных российских атак получили повреждения 43% магистральных сетей – подстанций и линий электропередачи, транспортирующих большие объемы электричества от электростанций до сетей облэнерго. При этом 70% из поврежденных подстанций были атакованы, по меньшей мере, два раза», - пояснили в «Укрэнерго».

По словам энергетиков, до террора россиян, если выходила из строя высоковольтная линия, потребителей можно было заживить по резервной схеме, с помощью других дублирующих линий. И таких резервных схем было несколько.

Но сейчас так сделать уже нельзя, ведь работающих участков электросетей стало меньше из-за большого объема повреждений, нанесенных оккупантами. Таким образом, стало и меньше вариантов переключения потребителей на резервные схемы питания, и уцелевшее оборудование подстанций имеет большую нагрузку.

"Кроме того, оборудование во время атаки иногда получает скрытые дефекты, которые незаметны при первом обзоре. Но при увеличении нагрузки такое устройство выходит из строя, а быстро заменить его невозможно", - объясняют в «Укрэнерго».

Украинцев просят продолжать бережливо и поочередно использовать энергоемкие электроприборы, особенно во время вечернего максимума потребления – с 19 по 22 часа.

В свою очередь украинцы, комментируя заявление «Укрэнерго», предположили, что это намек на будущие отключения света.

«Вы намекаете, что будут отключения электроэнергии?» .

Другие с горечью отмечают, что таковы реалии энергосистемы Украины:

«Это действительность. Мои ребята под обстрелами чинят ВЛ» .

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