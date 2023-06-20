Згідно з даними синоптиків, вдень 21 червня у центральних, східних, південних областях та на Закарпатті пануватимуть грози, пише Politeka.net.

«Попередження про небезпечні метеорологічні явища в Україні! 21 червня вдень у центральних, східних, південних областях та на Закарпатті грози. І рівень небезпечності», - йдеться у попередженні гідрометеорологічного центру.

Також, згідно з прогнозом, на Київщині 21 червня мінлива хмарність, вночі місцями короткочасний дощ, гроза, вдень без опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с, температура вночі 14-19°, вдень 24-29°, у Києві вночі 16-18°, вдень 26-28°.

Щодо загалного прогнозу на 21 червня, то синоптики очікують мінливу хмарність.

«Вночі місцями у північних, центральних та східних областях, вдень в Україні, крім більшості західних та північних областей, короткочасні дощі, грози. У західних областях вночі та вранці місцями туман. Вітер переважно північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 14-19°, на заході країни 10-15°; вдень 24-29°; в Карпатах вночі 8-13°, вдень 17-22°», - повідомили синоптики.

У свою чергу рятувальники вирішили нагадати, як діяти під час грози.

Так, не можна ховатися під високими, поодинокими деревами чи на підвищенні, також не треба паркувати авто під деревами або високими конструкціями.

«Не купайтесь у водоймах, не користуйтесь електроприладами. Уникайте металевих конструкцій, ліхтарів, опор електропередач. Якщо ви в полі – краще присісти в яму, не контактуючи тілом з землею. Зачиніть вікна та двері», - пояснюють рятувальники.

Також у ДСНС радять відкласти телефон і зайнятись справою, яка заспокоює.

Тим часом потужна злива накрила центр Києва.

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