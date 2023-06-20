Согласно данным синоптиков, днем ​​21 июня в центральных, восточных, южных областях и Закарпатье будут царить грозы, пишет Politeka.net.

«Предупреждение об опасных метеорологических явлениях в Украине! 21 июня днем ​​в центральных, восточных, южных областях и Закарпатье грозы. И уровень опасности», - говорится в предупреждении гидрометеорологического центра.

Также, согласно прогнозу, в Киевской области 21 июня переменная облачность, ночью местами кратковременный дождь, гроза, днем ​​без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с, температура ночью 14-19°, днем ​​24-29°, в Киеве ночью 16-18°, днем ​​26-28°.

Что касается общего прогноза на 21 июня, то синоптики ожидают переменную облачность.

"Ночью местами в северных, центральных и восточных областях, днем ​​в Украине, кроме большинства западных и северных областей, кратковременные дожди, грозы. В западных областях ночью и утром местами туман. Ветер преимущественно северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 14-19 °, на западе страны 10-15 °; днем 24-29°; в Карпатах ночью 8-13°, днем ​​17-22°", - сообщили синоптики.

В свою очередь, спасатели решили напомнить, как действовать во время грозы.

Так, нельзя прятаться под высокими, одиночными деревьями или на возвышении, также не нужно парковать авто под деревьями или высокими конструкциями.

«Не купайтесь в водоемах, не пользуйтесь электроприборами. Избегайте металлических конструкций, фонарей, опор электропередач. Если вы в поле – лучше присесть в яму, не контактируя телом с землей. Закройте окна и двери», – объясняют спасатели.

Также в ГСЧС советуют отложить телефон и заняться успокаивающим делом.

Тем временем мощный ливень накрыл центр Киева.

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