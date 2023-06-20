Как сообщили в Газоснабжающей компании «Нефтегаз Украины» , это одно из самых распространенных обращений клиентов к их контакту центра, сотрудники которого только за прошедшую неделю обработали более 85 тысяч звонков.

В таком случае «Нафтогаз» рекомендует украинцам обратиться в гор- или облгаз и сделать сверку.

Акт сверки можно просмотреть и распечатать в личном кабинете my.gas.ua. в разделе «Услуги онлайн» (опция «Документы»), через чаты GASUA в Viber, Telegram и NaftogazGasSupply в Facebook Messenger.

В свою очередь украинцы жалуются, что решить вопрос относительно некорректных данных в платежках не так просто, как кажется.

«Если у Вас некорректные показатели, берите деньги, езжайте в газовую, выстойте очередь, услышьте, что о Вас думают окружающие, потом услышьте, что по фактическим показателям Вашего счетчика, цифры неправильные, что правильные цифры, вопреки Закону о защите прав потребителей, в газконторе, потому что они ссылаются на Постановление Кабмина, ( Верховенство закона их не интересует).... Скажут просто заплатите и все... Что-то, кому-то, объяснить - невозможно.... Спасение утопающих, дело рук самих утопающих.... Вам надо - Вы ходите, а мы в уютных кабинетах только деньги собираем, поэтому не мешайте... Откуда такое неуважение к тем, кто фактически кормит, понять нельзя...»,

«Мне очень "нравится" как насчитывают лишние кубометры. Три месяца показатели не менялись, а затем вдруг насчиталось 13 кубов. Я поехала выяснить, откуда у них такая информация. Оказалось, что от меня не пришли показатели, и она насчитала "по среднему". Чтобы было понятно, то за весь период, когда перешли к нефтегазу, то в месяц тратилось не больше 1 куба. И "среднее" никак не могло быть 13. Когда я показала свои сообщения, что я отправляла показатели, и они были приняты, то уже легенда изменилась: у них оказывается сбой программы... Второй раз за 4 месяца»,

«В любую службу можно обратиться и тебе окажут помощь, только в не Газовую контору»,

"Как по тем телефонам можно сделать сверку? Там нет возможности поговорить с оператором. Я с апреля месяца 2023 г. не проживаю в Украине, перед выездом рассчиталась за потребленный газ, но в мой адрес продолжают идти квитанции с задолженностью с требованием оплатить ее, иначе суд… Как поговорить с оператором и выяснить эту ситуацию?» .

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